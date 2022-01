Psychothriller Martha Is Dead bekommt eine exklusive PS5-Sammleredition

Der Psychothriller Martha Is Dead kommt Ende Februar 2022 auf den Markt. Dazu kommt eine physische Sammleredition für PS5 – lest mehr!

Über die Collector’s Edition von Martha Is Dead

Der globale Videospiel-Publisher Wired Productions und das führende italienische Studio LKA freuen sich, eine besondere, physische Sammleredition des mit Spannung erwarteten Psychothrillers Martha Is Dead für PlayStation 5 zu enthüllen, verfügbar Anfang 2022. Die Sammleredition exklusiv für die PlayStation 5 – verfügbar in limitierter Menge, mit einer Auflage von nur 1.000 Exemplaren – kann jetzt für den britischen und europäischen Markt exklusiv über den Wired Productions Store zu einem UVP von 125,00 £ vorbestellt werden. In Nordamerika können Spieler:innen ab dem 8. Februar über Limited Run Games mit einem UVP von 165,00 $ vorbestellen.

Die Sammleredition enthält:

Den stimmungsvollen Original-Soundtrack dieses atemberaubenden Spiels auf Dreifach-Vinyl mit Klappcover, einschließlich einer Kopie als digitaler Download.

Ein physisches Exemplar von Martha Is Dead auf PlayStation 5.

PlayStation 5. Eine exklusive Metallhülle mit besonderer Illustration.

Ein Hardcover-Artbook für Sammler, mit einer exklusiven Sammlung von Illustrationen aus dem Spiel.

Das Buch „Die Weiße Dame“ – welches die ergreifende Geschichte von „ La Leggenda de La Dama Bianca“ aus dem Spiel nacherzählt.

aus dem Spiel nacherzählt. Graphic Novel – Enthülle die Ereignisse, die diesem düsteren Psychothriller vorausgehen.

Tarotkarten – Ein ganzer Satz aus 22 exklusiven Tarotkarten mit einzigartigen Illustrationen aus dem Spiel.

Sammler-Münzpaket in limitierter Auflage.

Doppelseitiges Poster mit wunderbaren Illustrationen aus dem Spiel.

Eine Karte, die wichtige Orte im Spiel darstellt.

Ein exklusiver Stickerbogen.

Eine Hülle mit umwerfender Aufmachung.

Echtheitszertifikat mit individueller Nummer.

Eine zusätzliche digitale Kopie von Martha Is Dead auf Steam.

Soundtrack gefällig?

Taucht ein in den atmosphärischen Soundtrack des Spiels mit einer einzigartigen Farbvariante des Dreifach-Vinyl-Soundtracks, der separat zur Sammleredition erhältlich ist. Dieser kann jetzt mit einer streng limitierten Auflage von nur 500 Exemplaren für den britischen und europäischen Markt über den Wired Productions Store zu einem UVP von 50,00 £ vorbestellt werden. In Nordamerika können Kund:innen ab dem 8. Februar über Limited Run Games mit einem UVP von 65,00 $ vorbestellen.

Über Martha Is Dead

Darüber hinaus sind jetzt digitale Vorbestellungen für PlayStation und über GOG.com möglich. Spieler:innen, die Martha Is Dead im PlayStation Store oder für den PC über GOG vorbestellen, erhalten das preisgekrönte erste Spiel von LKA, The Town of Light – als sofortigen kostenlosen Download. The Town of Light spielt im gleichen Universum wie Martha Is Dead und zeigt die Leidenschaft von LKA für die Erschaffung tiefgehender und düsterer vielschichtiger Erzählungen, die mit Martha Is Dead fortgeführt wurde. Der mit der Unreal Engine 4 entwickelte Titel kombiniert reale Schauplätze mit historischen Ereignissen in der Endphase des Zweiten Weltkriegs, Aberglaube, Folklore und tiefgreifendem psychischen Leid.

Martha Is Dead wird am Donnerstag, 24. Februar 2022, für PC, PlayStation 4 & PlayStation 5 sowie Xbox-Geräte auf den Markt kommen. Spieler:innen können ihr Exemplar ab heute über shop.wiredproductions.com um 30 Euro vorbestellen oder einen Händler über den Bereich Wo kann man es kaufen von Wired finden. PC-Spieler:innen können das Spiel auch auf ihre Wunschliste bei Steam setzen, oder erhalten 10 % Rabatt im Vorverkauf im Epic Games Store.

Stimmen zur Sammleredition

„Wir sind begeistert von den positiven Reaktionen zu dem, was wir bisher von Martha Is Dead gezeigt haben, und bieten passionierten Fans gerne dieses unglaubliche Paket zur Feier des Spiels an,“ so Luca Dalco, Gründer & Leiter von LKA.

„Diese Sammleredition feiert Martha Is Dead und das Talent des preisgekrönten Entwicklungsstudios LKA“, so Leo Zullo, Geschäftsführer von Wired Productions. „Diese Dinge gefallen uns bei Wired Games einfach sehr gut – wir wollen Fans die Möglichkeit geben, hochwertige, umfangreiche, materielle Produkte zu erwerben. Wir wollen die wundervolle Arbeit von Luca und seinem Team würdigen und den Fans von Martha Is Dead gleichzeitig eine umfassende Sammleredition zu bieten.“