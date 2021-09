Psycho-Horror-Game Dollhouse erscheint am 29.10.2021 für die Switch

SOEDESCO bestätigte, dass wir uns auf ein Dollhouse-Switch-Release am 29. Oktober in physischer und digitaler Form freuen dürfen.

Über Dollhouse

Dieses unvergessliche Horrorspiel entführt euch in die geheimnisvolle Atmosphäre des Film noir. Begebt euch tief in die Psyche von Detektivin Marie, die versucht, die Geheimnisse ihrer Vergangenheit Erinnerung für Erinnerung zu lüften. Verwendet bei eurem Kampf ums Überleben in diesem nervenaufreibenden Katz-und-Maus-Spiel die Funktion “Fokus”, um durch die Augen deines Verfolgers zu sehen.