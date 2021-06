PS5 Controller Cosmic Red und Midnight Black veröffentlicht

Ihr könnt euch mit dem blau-weißen PS5-Controller nicht recht anfreunden? Dann könnte diese Nachricht für euch ganz spannend sein: Sony verkündete nun, dass die Palette des DualSense Wireless-Controllers um zwei neue Farben erweitert wurde: Midnight Black und Cosmic Red. Dies ist die erste Veröffentlichung neuer Farben für den PS5-Controller.

Die beiden neuen PS5-Controller stellen sich vor

Der Controller in Midnight Black verfügt über zwei dezent abweichende Schwarztöne mit hellgrauen Details, die unserem Eindruck vom Weltall am Nachthimmel nachempfunden sind. Cosmic Red hingegen ist ein markantes Design in Schwarz und Rot, inspiriert von der einzigartigen, leuchtenden Farbkraft der Rottöne des Kosmos.