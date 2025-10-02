Prototype (PC): Kehrt das Action-Game zurück?

Ein Update von Prototype auf Steamhat neue Credits und Verweise auf Ubisoft Connect hinzugefügt, was auf eine Wiederveröffentlichung hinweist.

Über Prototype

Das Überraschungs-Update hat Verweise auf eine Ubisoft Connect-Version des Spiels hinzugefügt, etwas, das derzeit nicht öffentlich existiert, was darauf hindeutet, dass das Spiel auf modernen Plattformen neu veröffentlicht werden könnte. Dieses Update fügt auch Credits für Iron Galaxy hinzu, das produktive Studio hinter mehreren bemerkenswerten Ports, darunter die Switch-Versionen von The Elder Scrolls V: Skyrim, Diablo 3 und Overwatch. Wie von Benutzern auf dem Subreddit des Spiels hervorgehoben, wurde das Update bemerkt, nachdem es die Kompatibilität mit dem beliebten Prototype-Mod Prototype Fix gebrochen hatte, der einige der Probleme beheben soll, die beim Spielen des Spiels auf modernen PCs auftreten. Eine neue Testkarte wurde auch in der PC-Version des Spiels entdeckt, während seitdem weitere neue Credits entdeckt wurden, die größtenteils anderen Activision-Studios zugeschrieben werden.

Iron Galaxy arbeitete zuvor mit Activision an den PC-Versionen von Spyro Reignited Trilogy, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy und Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Es arbeitete auch mit Retro Studios an Metroid Prime Remastered zusammen und portierte Sony-Spiele wie The Last of Us Part I sowie Part II Remastered und Uncharted: Legacy of Thieves Collection auf den PC. Das Studio hat jedoch nicht nur Spiele portiert und hat im Laufe der Jahre eine Reihe eigener Spiele veröffentlicht, darunter Wreckateer, Divekick, Rumbleverse und zuletzt das von der Kritik gefeierte Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Prototype wurde 2009 für Xbox 360, PS3 und PC veröffentlicht. Das Action-Adventure-Spiel wurde von Radical Entertainment entwickelt und von Activision veröffentlicht. Ein zweites Spiel der Serie, Prototype 2, wurde 2012 veröffentlicht. Beide Spiele wurden 2015 für PlayStation 4 und Xbox veröffentlicht.