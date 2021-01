Prison Architect: Going Green: Neue Erweiterung angekündigt

Paradox Interactive und Double Eleven haben heute Prison Architect: Going Green, die nächste Erweiterung für ihren Gefängnis-Management-Simulator Prison Architect angekündigt. Going Green erweitert die Management-Gameplay-Mechanik und führt das Element der Landwirtschaft ein, die es den Gefangenen ermöglicht, Produkte anzubauen und ein sich selbst versorgendes Gefängnis zu betreiben.

Die neue Erweiterung serviert euch neue Möglichkeiten, um ein umweltfreundliches Gefängnis zu bauen. Ihr könnt das Land bewirtschaften, grüne Energiequellen errichten und die Anlage mit nachhaltigen Materialien ausstatten. Clevere InsassInnen werden die Gelegenheit nutzen und den Umständen entsprechende Schmuggelware produzieren, was die Herausforderung, ein Gefängnis unter Kontrolle zu halten, erhöht.

Kostenloses Content-Update für alle

Parallel zu Going Green erscheint The Glasshouse, ein kostenloses Content-Update, das allen Spielern von Prison Architect zur Verfügung steht. The Glasshouse führt zusätzliche Objekte, Quickrooms, Community-Verbesserungen und zwei neue hochkarätige Mitarbeiter ein – K9-Einheiten Shepherd und Bowtie Bandit. Gefängnisdirektoren können ein nachhaltigeres Gefängnis mit Recycling-Systemen und Objekten wie Recycling-Tonnen oder Solarleuchten aufbauen. Die Spieler werden sich auch über die zusätzlichen Objektmenü-Sortiermethoden und die Verbesserungen an den Deponie- und Abrisswerkzeugen freuen, die von der Community gewünscht wurden und die Menüs zukünftig intuitiver machen.

Prison Architect: Going Green wird ab dem 28. Januar für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich sein.