Princess Principal: DVD-/Blu-ray Start am 20.4.2020

Gute Nachrichten für die Fans von Princess Principal – Kazé Deutschland gab nun den Princess Principal DVD-/Blu-ray-Release-Termin bekannt. Demnach erscheint Volume 1 (Folge 1-6) am 20.4.2020 auf DVD und Blu-ray.

Worum geht’s?

Mit der Entdeckung des Materials „Cavorite“ wurde das Königreich Albion am Ende des 19. Jahrhunderts zur weltweiten Hegemonialmacht. Die Misere der Arbeiterschicht blieb jedoch unverändert – so kam es zur Revolution, wodurch das Land schlussendlich in Ost und West gespalten und durch eine Mauer getrennt wurde. Im Zuge des anhaltenden Schattenkrieges plant die Republik Jahre später die „Operation Kuckuckskind“: Spionage-Topagentin Ange soll mit der Prinzessin des Königreichs, der sie zum Verwechseln ähnlich sieht, ausgetauscht werden. Dabei bekommt die Undercover-Schülerin Hilfe von Dorothy, einer exzellenten Schützin mit ordentlich weiblichem Charme. Doch als die zwei sich für eine Mission auf einen Ball stehlen, bemerken sie, dass die Prinzessin nicht die ist, für die sie sich ausgibt. Mit „Princess“ als neuer Komplizin wird das Team auf gefährliche Missionen geschickt, bei denen die Mädchen über Leichen gehen müssen …

Spannende Spionage-Action mit toughen Schülerinnen – das ist alles andere als brav! Die Musik der begnadeten Komponistin Yuki Kajiura (Sword Art Online, Fate/Zero) verleiht diesem Steampunk-Opus den letzten Schliff!