Prince of Persia: The Sands of Time Remake macht Farah weniger wehrlos

Das bevorstehende Remake von Prince of Persia: The Sands of Time könnte die Begleiterin des Prinzen, Farah, zu einem stärkeren Charakter machen.

Folien aus einem internen Ubisoft-Präsentationsdeck von 2024 wurden nun in einem YouTube-Video enthüllt, einschließlich Motion-Capture-Clips, Alpha-Gameplay-Aufnahmen und Konzeptkunst. Das Video wurde nach einem Urheberrechtsanspruch von Ubisoft schnell offline genommen, aber nicht bevor The Game Post über seinen Inhalt berichten konnte. Einer der Hauptschwerpunkte in der Präsentation ist Prinzessin Farah, die in der Originalversion von Prince of Persia: The Sands of Time aus dem Jahr 2003 auftrat. Im ursprünglichen Spiel begleitete Farah den Prinzen durch den größten Teil seiner Quest und war auch in Schlachten verwickelt, rief aber oft um Hilfe, wenn er in Schwierigkeiten war. Wenn ein Feind Farah töten würde, würde die Mission scheitern.

Laut der durchgesickerten Präsentation kehrt Farah im Remake von Sands of Time zurück und begleitet die Spielerin erneut, ohne Pläne, sie zu einem spielbaren Charakter zu machen. Die Präsentation scheint jedoch zu betonen, dass es keine Notwendigkeit mehr geben wird, Farah während der Schlachten zu retten, was darauf hindeutet, dass sie jetzt in der Lage sein sollte, sich selbst zu schützen. „Das Kampfsystem und die Feinde wurden überarbeitet (neue Möglichkeiten, Feinde zu besiegen, verbesserte Bosskämpfe). Von nun an ist Farah eine wahre Verbündete, die in der Lage ist, unabhängig voneinander mit ihrem Bogen zu kämpfen und kooperative Angriffe auszuführen. Es besteht keine Notwendigkeit mehr, sie zu schützen.“ Das klingt doch gut!