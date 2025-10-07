Prime Deal Days 2025: Hunderttausende Angebote für Prime-Mitglieder

Seit heute 00:01 Uhr erhalten Prime-Mitglieder dank der Prime Deal Days 2025 exklusiven Zugang zu saisonalen Angeboten aus Amazons unvergleichlich großer Auswahl – von Kosmetikartikeln bis hin zu Haushaltsgeräten ist für jede und jeden etwas dabei. Attraktive Sparmöglichkeiten gibt es beispielsweise bei beliebten Modemarken wie BOSS, Levi`s und Karl Lagerfeld oder Elektronik von Marshall, GoPro und Sennheiser. Auch Angebote von bekannten Brands sowie von kleinen und mittleren Unternehmen aus Österreich sind wieder dabei. So z.B. Schuhe von Superfit, Schmuck von Swarovski, Hausschuhe von Giesswein, Outdoor Rucksäcke und Beutel von Nordlight, Hamamtücher von LeStoff, Outdoor Equipment, wie Wanderstöcke und Merino Kleidung von Alpin Loacker für die Wanderzeit, Sportequipment von BeMaxx .

„Es ist großartig, dass die Prime Deal Days auch in diesem Jahr zurückkehren und wir unseren Prime-Mitgliedern mit attraktiven Angeboten auf hunderttausende Produkte ein Lächeln ins Gesicht zaubern können“, erklärt Lena Sprenger, Director Prime. „Dank exklusiver Deals und schneller, kostenfreier Lieferung haben unsere Kundinnen und Kunden im Oktober erneut die Möglichkeit, sich besonders kostengünstig auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten.“

Deals, Deals, Deals!

Mit Amazon Beauty sparen: Prime-Mitglieder erwarten Rabatte von bis zu 35% auf Beautyprodukte führender Marken wie Babor, Wella Professional und Hugo Boss.

Fashion-Deals sind da: Mode und Sportbekleidung wird um 25% reduziert angeboten. Darunter sind Top-Marken wie Wrangler, FALKE und Geox.

Amazon Produkte im Angebot: Auf Amazon Basics und andere Produkte von Amazon gibt es bis zu 25 % Rabatt. Technik-Zubehör ist bereits ab 5 € erhältlich. Amazon Essentials sind bis zu 30 % reduziert.

Amazon Music Unlimited: Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited bislang nicht genutzt haben, vier Monate kostenlosen Zugang. Nicht-Prime-Mitglieder können den Dienst drei Monate lang gratis testen. Berechtigte Kund:innen haben zudem die Möglichkeit, Amazon Music Unlimited per Sprachbefehl über Alexa auf einem Echo- oder Fire TV-Gerät für drei Monate kostenlos zu aktivieren. Bestehende Abonnent:innen des Einzelpersonen-Tarifs können ihr Abo ohne zusätzliche Kosten für zwei Monate auf eine Familienmitgliedschaft upgraden. Amazon Music Unlimited umfasst über 100 Millionen Songs sowie Top-Podcasts ohne Werbung, jederzeit abrufbar und in hochwertiger Audioqualität. Zusätzlich stehen mehr als 900.000 Audible-Hörbücher zur Verfügung.

Geschäftlich einkaufen? Unternehmenskunden, die ein kostenloses Amazon Business-Konto erstellen, erhalten 40% bzw. bis zu 100 € Rabatt auf ihren ersten Einkauf. Amazon Business bietet Zugang zu mehr als 250 Millionen Produkten, die für den Geschäftsalltag relevant sind, sowie spezielle Funktionen wie attraktive Preise, flexible Lieferoptionen und exklusive Tools. Geschäftliche und private Einkäufe lassen sich klar trennen, was Zeit und Kosten spart. Weitere Informationen sind unter www.business.amazon.de verfügbar.

Verkaufsaktionen als wichtigster Online-Shopping-Treiber in Österreich

Eine aktuelle HarrisX-Studie im Auftrag von Amazon zeigt: Für österreichische Konsument:innen sind Verkaufsaktionen weit mehr als bloße Schnäppchenjagd – sie sind inzwischen der wichtigste Grund für Online-Einkäufe. Fast ein Drittel (28 %) gibt an, dass Sonderangebote ihre Hauptmotivation beim Online-Shopping sind – noch vor dem Kauf von Geschenken (26 %) oder saisonalen Einkäufen (20 %).

Pünktlich zu den bevorstehenden Prime Deal Days ist damit der ideale Moment gekommen, um die Lust auf gute Angebote auszuleben – besonders jetzt, wo der Herbst Einzug hält und die Feiertage näher rücken. Doch was prägt die Einkaufsgewohnheiten in Österreich in dieser Saison und darüber hinaus?

Im Herbst liegt der Fokus für viele darauf, sich auf den Wechsel der Jahreszeiten vorzubereiten (22 %), gefolgt vom vorausschauenden Einkauf notwendiger Produkte (20 %). Im Winter wiederum rücken Geschenke in den Mittelpunkt: Über ein Viertel der Käufer:innen (29 %) kauft dann gezielt Geschenke für Geburtstage und Feiertage ein. Gleichzeitig behalten viele ihr Budget im Blick: 15 % achten auf ein saisonales Ausgabenlimit, während 11 % ihre Ausgaben je nach Jahreszeit gezielt steuern. 21% der Befragten geben an, dass Deal Events ihnen helfen, die Kontrolle über ihre Ausgaben zu behalten. Laut der von Amazon beauftragten Studie von HarrisX* nutzen 58 % der Österreicher Angebots-Aktionen, um Alltagsbedarf aufzustocken

Vorbereitungen ist alles!

Die richtige Vorbereitung ist entscheidend, um das Beste aus den Prime Deal Days herauszuholen. Tipps und Tricks für Prime-Mitglieder gibt es hier:

Rufus, Amazons KI-gestützter Einkaufsassistent, unterstützt Kund:innen beim Entdecken der besten Angebote, vergleicht Produkte in Echtzeit und gibt Empfehlungen, um die passenden Deals schnell zu finden.

Mit dem Button „zur Lieferung hinzufügen“ lassen sich vergessene Artikel direkt zu einer bestehenden Bestellung ergänzen – so geraten Alltagsprodukte auch beim Stöbern in saisonalen Angeboten nicht aus dem Blick. Personalisierte Empfehlungen erleichtern die Suche nach relevanten Angeboten. Eine individuell angepasste Angebotsliste umfasst unter anderem ‚Empfohlene Angebote‘, ‚Angebote zu gespeicherten Listen‘, ‚Angebote mit 4+ Sternen‘ sowie ‚Angebote zu Artikeln im Warenkorb‘.

Kund:innen, die Prime noch nicht kennen, aber bei den Prime Deal Days dabei sein möchten, können sich auf amazon.de/primedealdays anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen.