Premium-Titel Disgaea 4: A Promise Revisited für iOS und Android erhältlich

Nippon Ichi Software hat Disgaea 4: A Promise Revisited für iOS über den App Store und Android über Google Play veröffentlicht.

Über Disgaea 4

Disgaea 4: A Promise Revisited wurde erstmals am 30. Januar 2014 für PS Vita veröffentlicht. Es wurde später am 31. Oktober 2019 als Disgaea 4 Complete+ auf PlayStation 4 sowie Nintendo Switch und am 10. September 2020 via Steam und Microsoft Store auf den PC portiert. In diesem Game erwartet euch laut Angaben der Entwickler das ultimative Hardcore-Strategie-RPG der Geschichte! Ganz serientypisch dürft ihr eure Charaktere bis auf Level 9999 bringen und die stärksten Figuren verursachen über 100 Millionen Schadenspunkte. Da geht was weiter!

Natürlich bietet auch dieser Titel eine typisch schräge Geschichte, in der ihr nach Macht greift, die Unterwelt reformieren wollt und so nebenbei versprochen habt, jedem Priester eine Sardine zu schenken. Einfach so. Die Mobilversion von Disgaea 4: A Promise Revisited bietet Cloud-Speicherplätze an, ihr könnt somit auf sämtlichen Geräten weiterspielen. Zudem gibt es Auto-Kämpfe, High-Speed-Kämpfe, eine teilweise PlayStation 4-Controller-Unterstützung und Backups eurer Spielstände, sofern ihr eine ID und ein Kennwort vergeben habt. Wäre das etwas für euch?