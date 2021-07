Praktische Helfer im Sommer: Braun Entsafter für schmackhafte Mocktails

Passend zu den hochsommerlichen Temperaturen hat Braun vier Entsaftermodelle am Start, die je nach persönlichen Anforderungen alles mitbringen, was ihr für eure Mocktails braucht. Bei den angesprochenen Modellen handelt es ich um den MultiQuick 7 J 700, den J 500 WH aus der IdentityCollection sowie die beiden PurEase Entsafter SJ 3100 BK und SJ 3100 WH.

MultiQuick 7 J 700 und 500 WH

Den J 700 gibt es in elegantem Edelstahl-Silber, den J 500 WH in sommerlichem Weiß und die PurEase Serie erscheint sowohl in edlem Schwarz als auch Weiß. Dank des praktischen Schnellentsaftungssystems kann man bereits nach 15 Sekunden ein Glas frisch gepressten Saft genießen – ein ganzer Liter Saft ist in weniger als einer Minute hergestellt! Durch den Anti-Spritz Auslauf aus Edelstahl fließt der Saft direkt ins Glas und das ganz ohne Spritzer – die Küche bleibt sauber.

Damit auch hartes Gemüse für Mocktails optimal verarbeitet werden kann, sind der MultiQuick 7 J 700 und der J 500 WH mit zwei verschieden starken Geschwindigkeitsstufen ausgestattet. Die trendigen Mocktails gelingen so in Sekundenschnelle – perfekt für kleine Erfrischungen am Feierabend.

PurEase SJ 3100 BK / SJ 3100 WH

Auch die beiden Modelle der PurEase Serie zaubern mithilfe des ColdXtract Systems jede Art von Juice oder Mocktail: Die Vitamine blieben damit erhalten. Egal ob man süße, beerige Säfte, tropisch-fruchtige Smoothies, gesunde Energiebomben oder köstliche alkoholfreie Cocktails bevorzugt – mit den Braun Entsaftern gehen alle Wünsche in Erfüllung! Als optimale Erfrischung für den Sommer bietet sich besonders die alkoholfreie “Wassermelone-Kokosnuss-Basilikum”-Kreation an. Kühle Erfrischung mit purem Summer Feeling. Genau das Richtige für heiße Sommertage.

Braun Entsafter Preise

Braun MultiQuick 7 J 700 179,99 € (UVP)

Braun IdentityCollection J 500 WH 149,99 € (UVP)

Braun PurEase SJ 3100 BK / SJ 3100 WH 89,99 € (UVP)

Weitere Informationen zu den Produkten von Braun findet ihr auf der offiziellen Webseite.