PowerWash Simulator 2: Großreinemachen ab 23. Oktober 2025

PowerWash Simulator 2 wird am 23. Oktober 2025 für PC, PS5, Xbox Series-Konsolen und Nintendo Switch veröffentlicht, kündigte das Entwicklerstudio FuturLab an.

Mehr zu PowerWash Simulator 2

Hier ist ein Überblick über das Spiel, frisch von FuturLab: Kehrt zu Muckingham in PowerWash Simulator 2 (UVP: 24,99 Euro) zurück, einer Fortsetzung des weltweiten Hochdruckwasch-Sim-Phänomens, das die Spieler seit 2022 in seinen schaumigen Bann gezogen hat. Auch Teil zwei sprudelt mit frischen Standorten in einer ganz neuen Kampagne, verbesserter Grafik, Seifen-besserer Ausrüstung und auffälligen Funktionen. Verwandelt auch in diesem Game mühelos verschmutzte Umgebungen in saubere, ruhige Szenen, allein oder mit Freunden entweder online oder – zum ersten Mal – auf geteiltem Bildschirm. Zufriedenheit ist nur einen Spritzer entfernt!

Uns erwarten sowohl ein Splitscreen- als auch ein Online-Mehrspieler-Modus mit bis zu vier Spielern. Gleichzeitig könnt ihr Gebäude erklimmen, über Dächer schweben und aus jedem Blickwinkel reinigen, ganz ohne Sturzschäden. Einige Jobs erweitern sich in der Mitte der Reinigung und erschließen im laufenden Betrieb neue Bereiche. Gleichzeitig könnt ihr Möbel restaurieren, damit euer Hauptquartier dekorieren und so eure Basis sauber halten. Insgesamt warten 38 Jobs auf uns, die immer fordernder und seltsamer werden. Sowohl Katzenbegleiter wie auch jede Menge Werkzeuge gibt es zu erkunden, und natürlich haben wir auch einen Trailer für euch: