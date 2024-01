Portal: Revolution – ein Fan-Projekt für den PC und Prequel zu Portal 2

Man liebt es, ein Testsubjekt zu sein. Wenn ihr beide Valve-Spiele schon durch habt, solltet ihr euch den Gratis-Mod Portal: Revolution holen!

Über Portal: Revolution

Die Community hat nie aufgehört zu testen. Sie sind seit Jahren dabei, neue Testkammern, Originalgeschichten und ganze Fankampagnen in den Steam-Workshop hochzuladen. Und nun kommt mit Portal: Revolution ein ganz großes Stück Kuchen auf uns zu. Es ist eine völlig originelle siebenstündige Kampagne mit neuen Charakteren, Mechanik und einer Geschichte, die zwischen den Teilen 1 und 2 stattfindet. Es ist ein riesiger Mod – so groß, dass der Entwickler Second Face Software ihn mit seiner eigenen eigenständigen Steam-Seite und offizieller Genehmigung von Valve veröffentlicht hat. Revolution wurde auf Strata Source gebaut, einem “Community-Made-Zweig der Source-Engine”, der offiziell von Valve lizenziert wurde. Während ihr Portal 2 (hier geht es zu unserem Testbericht) besitzen müsst, um den Mod überhaupt ausführen zu können, erwartet euch hier so viel mehr als einfach nur mehr Testkammern.