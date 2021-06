Police Simulator: Patrol Officers: Early Access-Start am 17.6.2021

Gute Nachrichten für alle, die auf die kommende Polizei Simulation Patrol Officers warten – Aesir Interactive und astragon verkündeten nun feierlich den Police Simulator: Patrol Officers Early Access-Start am 17. Juni dieses Jahres auf Steam. Damit habt ihr die Möglichkeit euch vom aktuellen Entwicklungsstand in wenigen Tagen einen Eindruck zu verschaffen.

Zum Start des Early Access dürft ihr aus insgesamt 8 unterschiedlichen Charakteren wählen und in die Rolle eines männlichen oder weiblichen US-Police Officers schlüpfen. In dieser Funktion geht ihr zunächst im ersten Stadtdistrikt der fiktiven US-Metropole Brighton auf Streife. Ihr startet dazu in der Nachbarschaft North Point, wo ihr durch das Absolvieren erster Schichten und Streifengänge Shiftpoints sowie Duty Stars sammeln, die euch im weiteren Verlauf des Spiels Zugang zu insgesamt vier weiteren Nachbarschaften sowie neuen Aufgaben und Ausrüstungsgegenständen ermöglichen. Zunächst noch zu Fuß unterwegs, um nach Parksündern, Rasern und verdächtigen Personen Ausschau zu halten, könnt ihr euch bei guter Führung schon bald hinter das Steuer des ersten im Spiel enthaltenen Streifenwagens setzen.