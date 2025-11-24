Pokémon Unite stellt die Aeos-Münzen ein

Das kostenlose MOBA-Pokémon Unite hat seit seiner Ankunft im Switch eShop und auf mobilen Geräten im Jahr 2021 alle möglichen Updates erlebt.

Pokémon Unite sagt Bye zu Aeos-Münzen

Diese neueste Ankündigung scheint viele in der Community dazu zu bringen, sich auf Reddit und auch sonstwo besorgt über die Zukunft des Titels zu äußern. Warum? Eine In-Game-Benachrichtigung, die für den 4. Dezember 2025 eine Vorschau gibt, besagt, dass Aeos-Münzen nicht mehr verteilt werden. Ab dem 4. Dezember 2025 werden Aeos-Münzen nicht mehr verteilt, und das Unite Battle Committee wird keine Unite-Lizenzen mehr im Austausch für Aeos-Münzen anbieten. Wer Unite-Lizenzen via Aeos-Münzen erhalten möchten, sollte dies tunlichst bis zu diesem Datum erledigen. Aeos-Münzen-Boost-Karten werden ab dem 4. Dezember 2025 nicht mehr verwendet. Dabei ist geplant, die verbleibenden Münzen gegen Aeos-Münzen umzutauschen. Dies wird zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.

Diese Einstellung von Aeos-Münzen wird zusammen mit der Einführung von License Journeys am selben Tag (4. Dezember 2025) erfolgen. Diese bieten allen eine neue Möglichkeit, Lizenzen in Unite zu erhalten, indem sie das Spiel spielen und Lizenzpunkte sammeln. Diese können als Battle-Pass-Belohnungen, aus zufälligen Boxen oder als Belohnungen von zukünftigen Ereignissen erhalten werden. Es heißt: „Normalerweise wählt der Spieler jedes Mal, wenn er eine Unite-Lizenz auswählt, auf die er hinarbeiten möchte, aus fünf verfügbaren Lizenzen. Es wird jedoch auch Zeiten geben, in denen Spieler aus allen Unite-Lizenzen im Spiel wählen können. Unite-Lizenzen für neu veröffentlichte Pokémon können auch über Lizenzreisen verfügbar werden, wenn sie gleichzeitig im Shop veröffentlicht werden.“