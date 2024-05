Pokémon-Tipp für Pokémon GO in Raids und in Arenen

Pokémon GO ist anders als seine Artgenossen, denn PvP und Raids sind eigentlich ziemlich einfach zu durchschauen. Lest hier mehr!

Easy peasy Pokémon GO

Das Spiel bietet euch verschiedene Trainer, um die Stärke eurer Teams zu testen. Aber während einige Pokémon eine gute Wahl sind, gehören andere Monster nicht zu den attraktivsten Optionen. So weit, so gut, aber was ist nun das beste Pokémon zum Verteidigen einer Arena? Wie ihr es vielleicht schon öfters in der freien Wildbahn gesehen habt, sticht hier ganz klar Heiteira hervor. Das Pokémon glänzt, wenn es eine Arena verteidigen darf, denn da Heiteira die höchsten HP im Spiel (496) hat, wird es zum idealen Pokemon, um die Angriffe der Gegner zu absorbieren, was es ihnen schwer macht, die Kontrolle über die von euch gehaltene Arena zu übernehmen. Doch dieser Umstand gilt nicht für Trainerkämpfe: HP-Pokémon wie eben Heiteira sind zwar großartig im Einstecken, aber miserabel im Austeilen.

Deshalb solltet ihr im PvP-Modus auf das Riesen-Ei verzichten, genauso wie in Raids. Der Grund dafür ist, dass Normal-Typen gegen keinen Typ sehr effektiv sind daher in Raids kaum Sinn machen. Auch das Potential der einzelnen Monster ist wichtig – je höher die CP, umso besser. Die Verteidigung einer Arena ist eine der Möglichkeiten, wie ihr die begehrten PokeCoins erhalten könnt, ohne echtes Geld auszugeben. Pokemon GO-Spieler:innen können 50 PokeCoins pro Tag verdienen, indem ihr eine Arena erfolgreich verteidigen. Mit PokeCoins kaufen Trainer:innen Gegenstände im In-Game-Store, wie Remote Raid-Pässe, Weihrauch, Poke-Bälle und Ködermodule. Eine weitere Verwendung für PokeCoins besteht darin, den Platz zu erhöhen, so dass wir mehr Gegenstände und Pokemon tragen können.