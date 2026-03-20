Pokémon TCG Pocket: Mega-Schillern erscheint am 26. März

Die Pokémon Company hat Zuwachs für eure digitalen Decks angekündigt. Am 26. März 2026 erscheint das neue Themen-Boosterpack Mega-Schillern für Pokémon TCG Pocket. Damit halten erstmals Mega-entwickelte Shiny-Pokémon Einzug in die App. Ihr könnt euch unter anderem auf die Jagd nach Mega-Glurak X und Mega-Gengar machen, die eure Sammlungen optisch und spielerisch aufwerten.

Besonders bei den Illustrationen haben die Entwickler:innen nachgelegt: Die Karten verfügen über neue Spezialeffekte, die beim Neigen eures Smartphones ein dynamisches Funkeln erzeugen. Dies verleiht euren virtuellen Schätzen eine zusätzliche visuelle Tiefe, die ihr direkt in euren Alben bewundern dürft.

Spannende Events und seltene Promokarten im Frühjahr

Direkt nach der Veröffentlichung startet eine Reihe von Events, an denen ihr teilnehmen könnt. Den Anfang macht das Mega-Schillern-Emblem-Event von Ende März bis Anfang April, bei dem ihr in Kämpfen neue Embleme und Funkelstaub gewinnt. Kurz darauf folgt die Community-Woche, in der ihr Karten mit anderen Sammler:innen tauschen und teilen dürft, um Sanduhren oder exklusive Accessoires freizuschalten.

Im April geht es Schlag auf Schlag weiter: Beim Flegmon-Einführungs-Event könnt ihr in Solo-Kämpfen Promo-Packs der B-Serie ergattern. Mitte bis Ende April solltet ihr zudem die Wunderwahlen im Auge behalten. Dort tauchen spezielle Karten von Nebulak und Knuddeluff auf. Über Missionen sichert ihr euch zudem Event-Shop-Tickets, die ihr gegen weitere Promokarten eintauschen könnt. Einen ersten Blick auf die neuen Inhalte dürft ihr bereits jetzt im offiziellen Trailer auf YouTube werfen.