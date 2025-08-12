Pokémon TCG Pocket bekommt 2025 ein Riesen-Update

Die Entwickler von Pokémon TCG Pocket, DeNA, haben bekannt gegeben, dass sie 2025 ein „großes Update“ bringen.

Über Pokémon TCG Pocket

Während des neuesten Ergebnisberichts enthüllte DeNA mehrere Details über den Fortschritt von Pokémon TCG Pocket im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 und seine zukünftigen Aktionen. Der Bericht besagt, dass die durchschnittlichen monatlichen aktiven Nutzer im ersten Quartal etwa 39 Millionen betrugen. Fast 60 % des Konsums virtueller Währungen kamen von internationalen Märkten, und Abonnements verzeichnen eine „stetige Nachfrage“. Das große Update von Pokémon TCG Pocket wird sich auf die Aufbewahrung und die Anmeldehäufigkeit konzentrieren will. In Bezug auf zukünftige Maßnahmen erklärt DeNA, dass „die Akquise neuer Benutzer stabil bleibt“; die Bindungsrate bestehender Benutzer nimmt jedoch im Vergleich zur anfänglichen Einführungsphase ab. Eine hohe Aufrechterhaltung einer monatlich aktiven Benutzerbasis ist für sie zu einer Priorität geworden.

Die Entwickler haben „Initiativen zur Verbesserung der Aufbewahrungsrate und der Anmeldehäufigkeit, wie z. B. die Verbesserung des Sammlungserlebnisses, anerkannt. Sie planen und entwickeln jetzt ein „großes Update“ für Pokémon TCG Pocket, das sich auf die Verbesserung der Retentionsrate und der Anmeldehäufigkeit der Benutzer konzentrieren wird. Die Details dieses Updates werden später bekannt gegeben; wir wissen jedoch, dass DeNA plant, es „innerhalb dieses Kalenderjahres“ zu veröffentlichen. In anderen Nachrichten hat Pokémon TCG Pocket Artworks von Ho-oh & Lugia aus dem Weisheit von Meer und Himmel-Set entfernt, nachdem in den sozialen Medien Behauptungen über Plagiate aufgetaucht waren. Was haltet ihr davon, dass dieses Handy- und Tablet-Spiel noch dieses Jahr ein „großes Update“ erhält – interessiert euch das grundsätzlich?