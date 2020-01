Pokémon Schwert und Schild bekommen zwei Erweiterungen

Pokémon Schwert– und Pokémon Schild-SpielerInnen dürfen sich freuen: Über 200 neue Pokémon warten auf uns. Mehr Infos gibt es hier!

Die Insel der Rüstung (30. Juni 2020)

Die Schneelande der Krone (30. November 2020)

So lautet der Name der beiden DLCs. Wenn ihr einen Erweiterungspass für eure Version (Schwert oder Schild) kauft, kostet euch der Spaß einmalig 30 Euro. Dafür sind beide DLCs enthalten, und diese können übrigens auch nicht einzeln erworben werden. Was bekommt ihr dafür?

Zugriff auf neue Regionen

über 200 neue Pokémon im Spiel, darunter auch Schiggy und Bisasam

neue legendäre Monster

neue Dynamax-Formen und völlig neue Taschenmonster

Neue Kostüme, neue Arenaleiter, ein anpassbares Fahrrad, mehr Kleidung und noch viel mehr soll auf uns warten. Wir dürfen gespannt sein, und bis dahin muss der offizielle Trailer reichen: