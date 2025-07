Pokémon Presents 2025: Die Veranstaltung von Nintendo in der Nachlese

Die The Pokémon Company-Gruppe hat heute mit der Pokémon Presents 2025 für Fans auf der ganzen Welt online eine besondere Präsentation gestreamt. Im Vorfeld kochte die Gerüchteküche heiß her!

Pokémon-Legenden: Z-A

Es wurden neue Details zum Spiel Pokémon-Legenden: Z-A verkündet, das am 16. Oktober 2025 für die Konsolen Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheint. Tagsüber haben Trainer:innen die Gelegenheit, die lebhafte Stadt von Illumina City zu erkunden und in Wildsektoren Pokémon zu begegnen. Dort können sie auch auf starke wilde Pokémon treffen, sogenannte Elite-Pokémon. Diese Pokémon sind größer als normale Pokémon, haben glühende rote Augen und sind ausgesprochen stark sowie schwer zu fangen. Nachts können Fans zudem am Z-A Royale teilnehmen und sich im Rang nach oben kämpfen. Je weiter sie im Turnier kommen, desto stärker werden die Gegner. Ein Trainer, dem Spieler:innen sich in einem Aufstiegsmatch stellen werden, ist Ravan, der Boss des Corrosio-Clans, einer in Illumina City tätigen Organisation. In Illumina City erwarten Fans verschiedenste Begegnungen: Matière ist eine Detektivin, die Trainer:innen darum bittet, verschwundene Pokémon und Items aufzuspüren sowie gelegentlich an Pokémon-Kämpfen teilzunehmen.

Außerdem können Trainer:innen Magnolia, die stellvertretende Direktorin des Pokémon-Labors, dabei unterstützen, die Gewohnheiten von Pokémon sowie die Gründe hinter ihren wachsenden Zahlen zu untersuchen. Im Gegenzug erhalten Trainer:innen für ihre Hilfe TMs und weitere Belohnungen. Bei Ankunft in Illumina City werden Trainer:innen entweder von Alton oder Zita zu Team MZ eingeladen. Diese Gruppe hat es sich zum Ziel gemacht, den Frieden in Illumina City zu wahren. Neben Alton oder Zita gehören auch Kaylen und Duro zu Team MZ: Kaylen ist ein angehender Modedesigner und hat Zurrokex als Partner-Pokémon, während Duro eine professionelle Tänzerin werden will und an der Seite von Sterndu kämpft. In Illumina City tritt ein seltsames Phänomen auf, bei dem einige wilde Pokémon allein eine Mega-Entwicklung durchführen und daraufhin umherwüten. Quazar Corporation – das Unternehmen, das die Stadtentwicklung von Illumina City vorantreibt – beauftragt Team MZ damit, diese seltsamen Vorkommnisse zu untersuchen. Team MZ muss sich gemeinsam der Herausforderung stellen und Megamanie-Pokémon beruhigen. Mehr Infos gibt es auf der offiziellen Website von Pokémon-Legenden: Z-A.

Pokémon Champions

Neue Details zum Titel Pokémon Champions, der 2026 erscheint, wurden enthüllt.In Pokémon Champions können Fans Pokémon für ihr Team rekrutieren und gegen andere Trainer:innen antreten. Dank der Probe-Rekrutierung können sich Pokémon für begrenzte Zeit dem Team von Trainer:innen anschließen, wodurch Fans ein Pokémon im Kampf ausprobieren und Strategien testen können. Die Probe-Rekrutierung kann ein Mal pro Tag ohne Einsatz von Victorypunkten (VP) durchgeführt werden. Bei der dauerhaften Rekrutierung ist der Einsatz von Victorypunkten (VP) erforderlich, damit ein Pokémon einem Team dauerhaft hinzugefügt wird. VP sind durch verschiedene Methoden, wie zum Beispiel Rangkämpfe erhältlich. Zudem können Spielende VP einsetzen, um Pokémon ganz nach ihren Präferenzen zu trainieren, so können Änderungen von Statuswerten und Fähigkeiten vorgenommen werden. Während des Zeitraums der Probe-Rekrutierung können die entsprechenden Pokémon jedoch nicht trainiert werden. Es gibt drei verschiedene Kampfmodi in Pokémon Champions, in denen sowohl Einzel- als auch Doppelkämpfe ausgetragen werden können:

Rangkämpfe: Trainer:innen können gegen andere Pokémon-Trainer:innen aus aller Welt ihr Können auf die Probe stellen. Sie werden basierend auf ihrem Rang in Klassen eingeteilt.

Zwanglose Kämpfe: Trainer:innen können auf entspannte Weise ausprobieren, wie sich ihr Team gegen andere Spieler:innen aus der ganzen Welt schlägt.

Privatkämpfe: Trainer:innen können in einer privaten Lobby gegen Freund:innen oder Familie kämpfen.

Pokémon Champions wird voraussichtlich 2026 für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 sowie iOS- und Android-Geräte veröffentlicht. Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Website von Pokémon Champions.