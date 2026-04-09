Pokémon Pokopia: Update 1.0.3 behebt Fehler, hilft obdachlosen Monsterchen

Habt ihr jemals versehentlich eine Bleibe in Pokopia gelöscht, wisst ihr, dass es eine Qual sein kann, das Pokémon zu finden, das dort lebte.

Update für Pokémon Pokopia

Vielleicht ist es verloren gegangen, vielleicht hat es absichtlich seine Sachen gepackt und eine Wanderung gemacht, aber das Ergebnis ist oft das gleiche: Das Pokémon verschwindet scheinbar aus eurer Stadt, und die Suche nach ihnen wird fast unmöglich. Nun, es gibt einige gute Nachrichten, Pokopia-Fans. Das Spiel hat gerade ein neues Update bekommen, das verhindert, dass obdachlose Pokémon in die Luft verschwinden, zusammen mit einer Welle anderer Korrekturen, die den Wiederaufbau der Welt von Kanto viel einfacher machen sollten. Wenn ihr vor dem heutigen Patch einen Pokémon-Lebensraum entfernt habt, verschwand manchmal ein darin lebendes Pokémon, und wir konnten es nicht einmal über die „Such“-Funktion des Pokédex finden, mit der wir jeden der Einwohner unserer Stadt finden können, die möglicherweise abgewandert sind. Das Schlimmste daran ist, dass es unglaublich einfach ist, versehentlich den Lebensraum eines Pokémon zu löschen, indem man Gegenstände aufnimmt oder den falschen Gegenstand zerstört hat.

Version 1.0.3, die nun bereits live und ausgerollt wurde, hat dieses Problem jetzt behoben, sodass wir obdachlose Pokémon leicht aufspüren können, ohne dass sie verschwinden. Darüber hinaus behebt der Patch Störungen, die dazu führten, dass wir in der Haupthandlung nicht mehr weiterkamen. Darüber hinaus werden Bauprojekte nicht mehr von einem Fehler betroffen sein, der die Fertigstellung bis zu einer gewissen Zeit verhindert. Wenn ihr ein Online-Spieler seid, werden Sie froh sein zu erfahren, dass auch ein paar verschiedene Cloud Island-Fehler behoben wurden. Einige stießen auf Fehler, die sie daran hinderten, eine neue Insel zu erstellen. In einem zweiten Fehler, der im heutigen Patch behoben wurde, verschwanden saisonale Pokémon aus der Stadt und Cloud Island, wenn man bestimmte Aktionen ausführte. Beide Fehler wurden mit dem heutigen Update behoben. All diese Korrekturen sollten euch bei eurer Reise durch Kanto und bei allen Bauprojekten, die ihr möglicherweise geplant habt, helfen. Was haltet ihr von Pokémon Pokopia, seid ihr auch so angetan wie wir?