Pokémon Legends: Z-A kommt im Oktober, Pokémon Presents-Event am 22. Juli 2025

Die Pokémon Company hat das Datum für Pokémon Legends: Z-A und den nächsten Pokémon Presents Livestream bestätigt. Jede Menge Stoff!

Pokémon Legends: Z-A im Oktober

Der erste Pokémon-Titel für Nintendo Switch 2, Pokémon Legends: Z-A, wird offiziell am 16. Oktober 2025 veröffentlicht. Vorbestellungen für beide Versionen des Spiels beginnen am 5. Juni im Nintendo eShop. Alle, die die Switch-Edition entweder in physischer oder digitaler Form kaufen, haben die Möglichkeit, durch den Kauf eines Upgrade-Pakets auf die Switch 2 Edition des Spiels zu aktualisieren. 2026 findet der 30. Geburtstag von Pokémon statt. Die Pokémon Company könnte die 10. Generation von Pokémon-Videospielen nächstes Jahr mit der Jubiläumsfeier zusammenfallen lassen.

Zur Pokémon Presents 2025

Pokémon Presents kehrt am Dienstag, den 22. Juli, zurück. Die Veranstaltung wird auf dem Pokémon YouTube-Kanal übertragen. Es wurden allerdings noch keine Informationen darüber gegeben, was während der Veranstaltung gezeigt wird. „Die Pokémon Company International lädt die Fans ein, die neueste Pokémon Presents-Präsentation am Dienstag, den 22. Juli, zu sehen“, sagte The Pokémon Company in einer Erklärung. „Trainer können die Sendung auf dem offiziellen Pokémon-YouTube-Kanal verfolgen, um die neuesten Nachrichten und Updates aus der Welt von Pokémon zu erhalten.“