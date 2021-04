Pokémon Go Event für New Pokémon Snap-Launch: Farbeagle ist zu haben!

Zur Feier der Veröffentlichung von New Pokémon Snap (hier mehr zum Titel) findet ein Farbeagle-Crossover-Event in Pokémon GO statt. Während des Events könnt ihr mit etwas Glück einem schillernden Farbeagle begegnen. Das Event findet vom 29. April um 10:00 Uhr bis Sonntag, dem 2. Mai um 20:00 Uhr statt.

Um die Veröffentlichung von New Pokémon Snap für Nintendo Switch zu feiern, gibt es ein besonderes Event in Pokémon GO. Anlässlich der Launch-Feier von New Pokémon Snap dürft ihr neue Forschungsaufgaben mit GO-Schnappschuss-Thema abschließen, Pokémon fangen, die in Verbindung mit New Pokémon Snap stehen und themenspezifische Avatar-Artikel im Style-Shop ergattern. Außerdem bekommt ihr die Chance, dem Maler-Pokémon Farbeagle zu begegnen, wenn ihr bestimmte Forschungsaufgaben abschließt und eure Schnappschuss-Umgebung genauer betrachtet. Mit etwas Glück und nur für diese kurze Zeit könnt ihr sogar einem Schillernden Farbeagle begegnen.

Das Crossover-Event zum Erscheinen von New Pokémon Snap wird von Donnerstag, dem 29. April um 10:00 Uhr bis Sonntag, dem 2. Mai um 20:00 Uhr stattfinden. Mehr Informationen zu diesem Event gibt es auf der offiziellen Internetseite.