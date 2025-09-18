Pokémon GO bringt Dynamax-Duraludon und mehr

Pokémon GO hat bekannt gegeben, dass Dynamax-Duraludon in einem Event ab dem 30. September erscheinen wird. Das Event bringt aber noch mehr!

Nach Jahren des Wartens führte Pokémon GO die Dynamax- und Gigantamax-Formen ein und erhöhte die Anzahl der Monster, die wir zu unseren Sammlungen hinzufügen können. Duraludon ist ein Pokémon mit einem Dinosaurier-ähnlichen Design und einem Körper aus kraftvollem, widerstandsfähigem Metall. Um sich zu entwickeln, muss das Monster der Generation 8 einem Stück Metalllegierung ausgesetzt sein und sich in Briduradon verwandeln, ein seltsam gestaltetes Pokémon, das wie eine Brücke in Kombination mit einem Tacker aussieht. Pokémon GO hat das Steel Skyline-Event angekündigt, welches das Debüt von Dynamax-Duraludon im Spiel darstellen wird. Die Veranstaltung beginnt am Dienstag, den 30. September und endet am Dienstag, den 7. Oktober. Während dieser Tage werden wir Dynamax-Duraludon in Vier-Sterne-Max-Kämpfen treffen, wobei es möglicherweise in seiner Shiny-Form erscheint. Darüber hinaus kämpfen wir gegen Dynamax-Rotomurf und Dynamax-Meikro in Ein-Stern-Max-Schlachten und Dynamax-Tanhel in Drei-Sterne-Max-Schlachten.

Das Steel Skyline-Event wird globale Herausforderungen beinhalten, bei denen Spieler aus der ganzen Welt zusammenarbeiten, um Feldforschungsaufgaben zu erledigen, um drei Bonusstufen für alle freizuschalten. Togedemaru und 12 weitere Pokémon werden verstärkt erscheinen, während neue Feldforschungsaufgaben und eine kostenlose Zeitforschung verfügbar sein werden. Wir können ein 1,99 Euro-Forschungspaket im Spiel kaufen, das uns mit Goodies belohnt. Der Pokemon GO Web Store wird eine 1,99 Euro-Ultra Box mit einem Event-Ticket und drei goldenen Beeren verkaufen. Ein Teil der September-Events ist bereits vorbei, aber Pokémon GO hat in den kommenden Tagen noch mehr für uns auf Lager. Am 20. und 21. September wird Groudon der Höhepunkt des kommenden Shadow Raid-Wochenende sein, und zum ersten Mal wird seine Shiny Shadow-Form im Spiel verfügbar sein. Dummimisel und Mega-Camerupt werden bei Veranstaltungen am 23. bzw. 28. September debütieren. Das Tierchen, das am Oktober Community Day vorgestellt wurde, ist bereits bestätigt, während Mega-Metagross am 4. Oktober zu Pokémon GO kommt.