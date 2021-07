Pokémon Go bekommt neue In-App-Events zum 5. Geburtstag

Heute jährt sich der fünfte Jahrestag des Starts von Pokémon GO auf dem iPhone. Grund genug für Niantic, neue Events hinzuzufügen. Lest hier mehr!

Über die Pokémon Go-Events

Pokémon Go war neben Ingress eines der ersten AR-Games, die so richtig eingeschlagen hatten. Wir durften damals in die Welt hinausgehen und Pokémon mit Augmented Reality fangen. Mittlerweile ist das Spiel fünf geworden, und der Entwickler Niantic feiert das Jubiläum mit mehreren In-App-Events. Bis zum 15. Juli um 20:00 Uhr Ortszeit haben Spieler:innen die Möglichkeit, ein fliegendes Pikachu mit einem 5-förmigen Ballon in freier Wildbahn zu fangen. Darüber hinaus wird Feuerwerk zur Feier des fünften Jahrestages des Spiels auf die Pokémon Go-Karte zurückkehren.

Niantic skizzierte die vollständigen In-Game-Events und Boni, die während der Feierwoche verfügbar sein werden, in einem Blogbeitrag. Spieler:innen wird wie üblich empfohlen, sich ihrer Umgebung bewusst zu sein und die Richtlinien der örtlichen Gesundheitsbehörden zu befolgen, wenn sie Pokémon Go spielen. Das Spiel kann nach wie vor kostenlos im App Store heruntergeladen werden, wobei PokéCoins und andere Gegenstände als In-App-Käufe verfügbar sind. Happy Birthday!