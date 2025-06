Pokémon GO bekommt Flaschenverschlüsse: Bottle Caps neu im Spiel!

Pokemon GO bekommt demnächst einen brandneuen Gegenstand für die Stärkung eurer Pokémon, der dem Spiel als Teil eines Updates hinzugefügt wird.

Über Pokémon GO

Niantic hat uns bereits eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten gegeben, das beliebte Monsterfang-Handyspiel zu spielen. Pokémon GO hat alles eingeführt, von Raid-Kämpfen, die uns dazu ermutigen, uns mit Freunden zusammenzutun, bis hin zu einer Vielzahl von Veranstaltungen, die sich auf einzelne Pokémon im Rahmen von Community Days konzentrieren. Jetzt soll ein neuer Gegenstand einen hilfreichen Anreiz für die Allerkompetitivsten bieten. Ein neues Update soll jetzt den Einsteigen in den kompetitiven Part des Spiels noch einfacher machen. Niantic kündigt das Debüt eines neuen Dynamax-Pokemon für das kommende Max Battle Weekend an, das spannende Inhalte für uns alle bietet. Ein offizieller Teaser von Pokémon GO deutet auf einen brandneuen Gegenstand hin, der in den kommenden Wochen ins Spiel kommen wird. Niantics neuester Teaser zeigt den Flaschenverschluss als einen kommenden Gegenstand im Spiel präsentiert. Bottle Caps werden wahrscheinlich in Pokemon GO ähnlich funktionieren, wie sie in den Spielen der Hauptserie funktionieren, so dass wir solche Bottle Caps verwenden können, um die IVs ihres Pokémon zu maximieren. Der Beitrag hat nicht klargestellt, wann Bottle Caps offiziell zum Spiel hinzugefügt werden.

Die Ergänzung dieser Bottle Caps könnte große Auswirkungen auf die Wettbewerbsleitern des Handyspiels haben. Die Fähigkeit, die IVs eines Pokémon schnell zu maximieren, würde eines der größten Zeitfresser-Elemente von kompetitivem Pokémon GO aushebeln. Der Beitrag gibt aber nicht an, wie wir Flaschenverschlüsse im Spiel erwerben, die möglicherweise entweder als Event-Belohnung oder höchstwahrscheinlich auch über den In-Game-Shop erhältlich sein werden. Niantic hat in den letzten Updates des Handyspiels weiterhin viele neue Inhalte veröffentlicht und neue Pokemon, Events und mehr eingeführt. Letzten Monat fügte Niantic sowohl Zacian als auch Zamazenta als Teil des jährlichen „Pokemon GO Fest 2025“ des Spiels hinzu. Der Titel hat auch weiterhin hilfreiche neue Funktionen in das Spiel eingeführt, darunter die kürzliche Hinzufügung von „Community-Campsites“ als kleinere, lokale PokemonStops, die sich auf die lokale Community konzentrieren. Das neueste Update von Pokémon Go soll den kompetitiven Fans des Spiels einen hilfreichen Schub für ihre Teams geben.