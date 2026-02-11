Pokémon Funko-Gewinnspiel: Schnapp sie dir alle!
Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Pokémon in diesem Jahr verlosen wir fantastische Sammlerstücke von Funko. Seit 1996 begeistern uns Pikachu, Glurak und Co. – und zum runden Geburtstag bringen wir die Magie direkt zu euch nach Hause. Mitmachen lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 1 x Funko Pop! Pokémon Glurak (Charizard)
- 2 x Funko Bitty Pop! 4-Pack Serie 1
30 Jahre Pokémon – Die Preise im Detail
Seit drei Jahrzehnten fangen, trainieren und tauschen wir die Taschenmonster. Pünktlich zum großen Jubiläumsjahr 2026 feiern wir die Ikonen der ersten Stunde:
- Glurak Funko Pop!: Kaum ein Pokémon steht so sehr für die Geschichte der Serie wie der majestätische Feuer-Drache aus der Kanto-Region. Als imposante Funko Pop! Figur ist Glurak der Star jeder Sammlung. Mit seinen ausgebreiteten Flügeln und dem ikonischen Design fängt diese Figur die geballte Power von 30 Jahren Pokémon-Geschichte ein – ein absolutes Muss für jede/n Trainer:in!
- Bitty Pop! 4-Pack (Serie 1): Klein, aber oho! Passend zum Jubiläum blicken wir mit der Bitty Pop! Serie 1 zurück auf die Anfänge. Diese winzigen Sammelfiguren im Miniaturformat bringen die Klassiker wie Bisasam, Schiggy oder Pikachu in euer Regal. Jedes Set kommt in einer edlen Acryl-Vitrine und enthält eine Überraschungsfigur. Die perfekte Art, die Vielfalt der letzten 30 Jahre auf kleinstem Raum zu feiern.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 25.2.2026 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!