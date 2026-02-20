Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün (Nintendo Switch) erscheinen am 27. Februar 2026
Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün kehren ab dem 27. Februar 2026 in den Nintendo eShop zurück.
Zu Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün
Die beliebten Game-Boy-Advance-Klassiker aus dem Jahr 2004 werden anlässlich des 30-jährigen Pokémon-Jubiläums als eigenständige Downloads für Nintendo Switch angeboten und sind dank Abwärtskompatibilität auch auf der Nintendo Switch 2 spielbar. Die Spiele erscheinen jeweils zum Preis von 19,99 Euro und sind kein Teil eines Abonnementdienstes wie Nintendo Switch Online.
Die Ports behalten die Kanto-Region und Sevii-Inseln bei, inklusive Nabelfels und Enstehunginsel (ursprünglich Event-exklusiv), mit aktualisierter Grafik im Vergleich zum Game Boy Advance-Original von 2004. Es gibt lokalen Multiplayer über Pokémon-KonneX-Club für Kämpfe, Tausch und Chat, aber keine Online-Funktionen. Pokémon HOME-Kompatibilität erlaubt den Transfer von Pokémon in die Cloud. Die offizielle Ankündigung fällt mit dem Pokémon Day zusammen, wobei aktuelle eShop-Listungen den Termin bereits bestätigen.