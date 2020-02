Pokémon Day 2020: Neues mysteriöses Pokémon wird enthüllt

Mit dem Pokémon Day am 27. Ferbuar.2020 steht die Enthüllung eines neuen mysteriösen Pokémon kurz bevor. Da die Zahl an besonderen Pokémon in der 8. Generation sehr gering ist, erfreut dies bestimmt viele TrainerInnen. Für Pokemon Schwert und Schild gibt es zurzeit nur drei legendäre Pokemón. Die erste Erweiterung, die Insel der Rüstung, bringt uns erst im Juni Nachschub. Somit ist dies eine nette Überraschung um die Fans am Pokéball zu halten.

Außerdem soll dieses neue Taschenmonster im neuen Film Pokémon: Coco eine Rolle spielen.