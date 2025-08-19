Pokémon Champions wird bei der WM 2026 eingesetzt

The Pokémon Company bestätigt, dass das kommende Pokémon Champions für die Pokémon Video Game World Championships 2026 verwendet wird.

Über Pokémon Champions

Während der Pokémon-Weltmeisterschaften 2025 in Anaheim, Kalifornien, angekündigt, wird Pokémon Champions 2026 Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur ersetzen. Pokémon Champions hat derzeit kein festes Veröffentlichungsdatum über ein Zeitfenster von 2026 hinaus. Aufgrund des Qualifikationsprozesses für die Pokémon-Weltmeisterschaften wird das Spiel jedoch wahrscheinlich im ersten Quartal des nächsten Jahres debütieren. Laut The Pokémon Company ist das Spiel kostenlos. Allerdings wird auch eine kostenpflichtige Version des Spiels verfügbar sein.

Die kostenpflichtige Version des Spiels wird auf Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch verfügbar sein. Die kostenlose Version wird sowohl auf Switch-Konsolen als auch auf mobilen Geräten verfügbar sein. Pokémon mit Mega-Evolution werden beim Start verfügbar sein, einschließlich des kürzlich angekündigten Mega-Dragoran. Als Pokémon Champions Anfang dieses Jahres bekannt gegeben wurde, sagte TPC, dass die Spieler in der Lage sein werden, ihre Pokémon von Pokémon Home zu übertragen. Die Pokémon-Weltmeisterschaften 2026 finden von Freitag, dem 28. August, bis Sonntag, dem 30. August, statt.