Pokémon Champions ist ab sofort gratis erhältlich

Pokémon-Kämpfe werden ab heute mit der Veröffentlichung von Pokémon Champions im Switch eShop ausgetragen.

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Falls ihr es noch nicht spielen solltet, hier ist unsere Erinnerung, dass dieser kostenlose Download jetzt offiziell in Nintendos Storefronts auf der ganzen Welt verfügbar ist. Bevor ihr einsteigt, ist es erwähnenswert, dass es ein Starterpaket für wenige Euro gibt. Dieses Bundle-Paket enthält Speicherplatz für 50 zusätzliche Pokémon, 30 Teamkollegen-Tickets und 50 Trainingstickets. Trainer erhalten auch die ‚Battle! (Trainer Battle)“ Song im Pokémon: Let’s Go, Pikachu! Und Let’s Go, Evoli! Spiele.

Und wenn ihr Champions vor dem 31. August 2026 ausprobiert, erhaltet ihr auch einen Dragoran und 100 Quick Coupons als kostenloses Geschenk. Zu guter Letzt, wenn wir diesen Titel auf der Switch 2 spielen möchten, gibt es beim Start ein kostenloses Update mit verbesserter visueller Leistung. Pokémon HOME wurde kürzlich ebenfalls aktualisiert, um Unterstützung für Pokémon Champions hinzuzufügen. Dieses neue Kampfspiel wird irgendwann in diesem Jahr für mobile Geräte veröffentlicht.