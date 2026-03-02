Pokémon Champions erscheint im April 2026

Das Kampfspiel Pokémon Champions wird im April für Switch veröffentlicht, gefolgt von iOS und Android später im Jahr 2026.

Über Pokémon Champions

Dies teilten der Verlag The Pokemon Company und der Entwickler The Pokemon Works mit. Das kampforientierte Spiel wird bekannte Mechaniken, zwei Formate, drei Kampfmodi und die Möglichkeit bieten, Pokemon über Pokemon Home direkt ins Spiel zu bringen.