Pokémon Champions erscheint im April 2026
Das Kampfspiel Pokémon Champions wird im April für Switch veröffentlicht, gefolgt von iOS und Android später im Jahr 2026.
Über Pokémon Champions
Dies teilten der Verlag The Pokemon Company und der Entwickler The Pokemon Works mit. Das kampforientierte Spiel wird bekannte Mechaniken, zwei Formate, drei Kampfmodi und die Möglichkeit bieten, Pokemon über Pokemon Home direkt ins Spiel zu bringen.
Trainer können diesen April in Pokémon Champions für Nintendo Switch und später in diesem Jahr auf mobilen Geräten damit beginnen, sich zu bekämpfen. Später in diesem Jahr werden Trainer in der Lage sein, das Pokemon-Legenden: Z-A-Spiel mit Pokemon HOME zu verbinden. Indem sie das Spiel mit Pokemon HOME verbinden, können sie Pokémon, die in beiden Titeln erscheinen, mitbringen, um sie dann an ihrer Seite kämpfen zu lassen, während sie den Titel anstreben. Trainer können auch zusätzliche Belohnungen in Pokémon Champions beanspruchen, wie etwa Mega-Steine für die entsprechenden Pokémon, die ursprünglich in Pokemon-Legenden: Z-A (auch die vom DLC?) erhalten wurden, in Pokemon HOME übertragen. Wir freuen uns darauf, Pokemon Champions auf der Hauptbühne für die Videospielmeisterschaften später in diesem Jahr bei den Pokemon-Weltmeisterschaften 2026 in San Francisco zu sehen.