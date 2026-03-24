Pokémon Champions erscheint am 8. April für Switch und Switch 2

Markiert euch den 8. April 2026 rot im Kalender: An diesem Tag dürft ihr euch in die strategischen Kämpfe von Pokémon Champions stürzen (Quelle: Pokemon.com). Das Spiel erscheint direkt für die Nintendo Switch, wobei ihr auf der neuen Nintendo Switch 2 von einem kostenlosen Grafik-Update profitiert, das die Optik noch schärfer auf eure Bildschirme bringt. Neben der Standardversion könnt ihr euch direkt das „Starter Pack Bundle“ sichern, mit dem ihr zusätzlichen Speicherplatz für eure Pokémon und neue Kampfmusik erhaltet.

Mega-Entwicklungen und neue Fähigkeiten entdecken

In den Kämpfen erwartet euch taktischer Tiefgang durch die Rückkehr der Mega-Entwicklungen. Ihr könnt Trainer:innen weltweit mit Pokémon wie Mega-Meganie, Mega-Flambirex oder Mega-Impergator herausfordern, die ursprünglich in Pokémon-Legenden: Z-A entdeckt wurden. Dabei dürft ihr völlig neue Fähigkeiten meistern: Mega-Meganie nutzt „Mega-Sonne“, um Attacken wie unter grellem Sonnenlicht wirken zu lassen, während Mega-Impergator mit „Drachisieren“ Normal-Attacken in verstärkte Drachen-Manöver verwandelt. Mega-Flambirex setzt hingegen auf Überbrückung, um gegnerische defensiv-Strategien einfach zu ignorieren.