Pokémon Champions erscheint am 8. April für Switch und Switch 2
Markiert euch den 8. April 2026 rot im Kalender: An diesem Tag dürft ihr euch in die strategischen Kämpfe von Pokémon Champions stürzen (Quelle: Pokemon.com). Das Spiel erscheint direkt für die Nintendo Switch, wobei ihr auf der neuen Nintendo Switch 2 von einem kostenlosen Grafik-Update profitiert, das die Optik noch schärfer auf eure Bildschirme bringt. Neben der Standardversion könnt ihr euch direkt das „Starter Pack Bundle“ sichern, mit dem ihr zusätzlichen Speicherplatz für eure Pokémon und neue Kampfmusik erhaltet.
Mega-Entwicklungen und neue Fähigkeiten entdecken
In den Kämpfen erwartet euch taktischer Tiefgang durch die Rückkehr der Mega-Entwicklungen. Ihr könnt Trainer:innen weltweit mit Pokémon wie Mega-Meganie, Mega-Flambirex oder Mega-Impergator herausfordern, die ursprünglich in Pokémon-Legenden: Z-A entdeckt wurden. Dabei dürft ihr völlig neue Fähigkeiten meistern: Mega-Meganie nutzt „Mega-Sonne“, um Attacken wie unter grellem Sonnenlicht wirken zu lassen, während Mega-Impergator mit „Drachisieren“ Normal-Attacken in verstärkte Drachen-Manöver verwandelt. Mega-Flambirex setzt hingegen auf Überbrückung, um gegnerische defensiv-Strategien einfach zu ignorieren.
Cross-Play und Anbindung an Pokémon HOME
Ihr könnt eure Teams flexibel zusammenstellen, da das Spiel eine Anbindung an Pokémon HOME bietet. Damit dürft ihr ausgewählte Gefährten aus früheren Abenteuern oder Pokémon GO übertragen. Besonders spannend für alle, die gerne unterwegs sind: Eine Mobile-Version ist bereits in Arbeit. Dank der Cross-Plattform-Funktion dürft ihr später plattformübergreifend gegen Freund:innen und andere Trainer:innen antreten, egal ob ihr auf der Konsole oder dem Smartphone spielt. Ob in Ranglisten-Kämpfen oder entspannten Freizeit-Matches – ihr entscheidet, wie ihr euren Weg an die Spitze antretet.