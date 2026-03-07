Pokémon Blattgrüne Edition Test (Nintendo Switch): Zurück nach Kanto

Ergänzt wird diese Nostalgie-Schiene durch das Versprechen, die Spiele mittelfristig mit Pokémon HOME zu verknüpfen. Zwar nur in eine Richtung (in Richtung HOME und nicht zurück), aber dennoch ein Brückenschlag zwischen einem der klassischsten Serienableger und der heutigen Cloud-Infrastruktur. Das zeigt dann auch ganz klar, worauf The Pokémon Company stolz ist: ein nun offizieller und legaler Weg, Kanto in der Third-Gen-Variante legal auf moderner Hardware zu erleben. Was uns erwartet, seht ihr am besten im Trailer!

Es handelt sich um den 2004 veröffentlichten Game-Boy-Advance-Titel, also das Remake von Pokémon Grün bzw. in Europa Pokémon Blau, nun als reine Download-Software für Switch und Switch 2. Die offizielle Produktseite verspricht genau das, was der Bauch von Langzeitfans hören will: Kanto und seine bekannten Pokémon „genau so, wie du sie in Erinnerung hast“, nur mit der im Vergleich zum Ur-Game-Boy bereits damals aufpolierten Grafik der GBA-Fassung und samt Sevii-Inseln, die den Abenteuerumfang deutlich erweitern.

Vorsicht beim Kauf!

Die Pokémon Blattgrüne Edition kostet 19,99 Euro und ist ausschließlich digital erhältlich, eine physische Version gibt es in Europa nicht; das Spiel ist auch nicht Teil der Game-Boy-Advance-Bibliothek von Nintendo Switch Online, sondern wird komplett separat verkauft. Eine Besonderheit, die im Alltag schnell untergeht, hat aber großen Einfluss: Die verschiedenen Sprachfassungen sind als eigenständige Produkte gelistet, eine Ingame-Sprachauswahl existiert nicht.

Die deutsche Seite ist ausdrücklich markiert, daneben existieren eigenständige englische, französische, italienische und spanische Varianten, wer sich im eShop verklickt, zahlt im schlimmsten Fall doppelt. Der Download selbst fällt größenbedingt kaum ins Gewicht, schließlich steckt unter der Haube ein GBA-Spiel; schon nach wenigen Augenblicken hängt das Logo im Switch-Menü, ganz so, als wäre ein alter Modulschuber in das moderne Kachelraster gerutscht.

Willkommen in Alabastia

Beim ersten Start gibt es keine große Inszenierung: Kein neu komponiertes Intro, keine zusätzlichen Konfigurationsebenen, sondern direkt den bekannten Titelbildschirm mit Bisaflor-Sprite, der auf Knopfdruck zum altvertrauten Hauptmenü übergeht. Ein Profil, ein Speicherstand, kein Profilkarussell wie in modernen RPGs: Schon hier merkt man, dass Nintendo die Struktur der GBA-Version unangetastet lässt. Das Spiel erklärt grundlegende Steuerung und Konzepte in Textboxen, wie man es von der dritten Generation kennt; ein separates Tutorial-Menü oder moderne Komforthilfen fehlen.

Jegliches Vorwissen ist nicht nötig, aber die Art, wie erklärt wird, ist altmodisch textlastig: Statt bebilderter Ingame-Tutorials liest man sich durch Professor-Eich-Dialoge und Optionsmenüs, in denen Textgeschwindigkeit, Kampfstil und Animationen eingestellt werden. Das Ganze präsentiert sich 2026 zwar als sehr funktional, aber nicht gerade barrierearm. Dafür greifen die Switch-Vorteile subtil ein: Die Konsole kann jederzeit in den Standby geschickt werden, selbst mitten im Spiel, was das Fehlen von Autosaves ein Stück weit abfedert. Dafür seid ihr binnen Minuten schon in der Action!

Erste Schritte in Kanto

Spielerisch beginnt Pokémon Blattgrüne Edition so, wie viele Fans Videospiele überhaupt kennenlernten: Aufwachen in Alabastia, zum Labor laufen, im hohen Gras von Eich gestoppt werden, Starter wählen, Rivalenkampf. Alles beim Alten, nur dass heute statt eines 2004er-Bildschirms vom Game Boy Advance ein scharfer, heller Switch-Bildschirm die Spritegrafik zeigt. Der Einstieg ist linear, aber erstaunlich zügig; im Gegensatz zu manchem modernen Serienableger verweilt das Spiel nicht stundenlang im Tutorialmodus, sondern lässt euch schon nach dem ersten Botengang nach Vertania City alles relativ frei erkunden.

Wer von aktuellen Pokémon-Teilen kommt, wird allerdings merken, dass Pokémon Blattgrüne Edition weniger explizit coacht: Typenvorteile, Statusveränderungen und Items werden zwar benannt, aber selten ausformuliert erklärt. Das Ergebnis ist ein Einstieg, der für Einsteigerinnen dank niedriger Levelanforderungen machbar bleibt, für Kinder und Neulinge aber stellenweise sperriger wirkt als die heutigen „Safety-Net“-Titel. Ein sehr ehrlicher, fast schon ungeschliffener Pokémon-Start, der seine 2004er-Wurzeln nie versteckt. Allerdings ist es nicht so wie bei den ganz ersten Games, sondern wesentlich runder und friktionsfreier.

Kleine Komfort-Features

Interessant sind gerade die kleinen Komfortfunktionen, die im Schatten moderner Features leicht untergehen, aber das Spielgefühl dennoch ergänzen. Die Turbotreter etwa, die nach den ersten Orden endlich Laufeinlagen beschleunigen, oder der VS-Seeker, der gezieltes Re-Match-Grinding erlaubt, wirken im Jahr 2026 fast charmant naiv – als frühe Vorboten dessen, was heutige RPGs selbstverständlich bieten. Der PC im Pokémon-Center erlaubt Mehrfachverschiebungen, Boxbenennung und eine halbwegs ordentliche Übersicht, was im Vergleich zur kantigen Erstgeneration enormen Fortschritt darstellt.

Man muss aber ehrlich sagen, klarerweise ist das Ganze natürlich weit entfernt von Komfortfunktionen wie automatischer Boxsortierung oder Suchfiltern quer durch alle Generationen. Was die Switch-Fassung nicht liefert, sind jene zusätzlichen Quality-of-Life-Extras, die viele von einem modernen Port erwartet hätten: Kein Rewind, keine Save States, kein freies Cloud-Backup, keine einstellbaren Filter oder Bildränder. Das wurde bereits von Fans vielfach kritisiert als „staubtrockener Port“, der sich bewusst von den NSO-GBA-Komfortfunktionen abkoppelt. Dafür kostet das Game auch nur 19,99 Euro.

Sevii-Inseln, Verstecke und mehr

Ein großer Vorteil von Pokémon Blattgrüne Edition gegenüber den uralten Kantoversionen ist das, was nach den Credits kommt. Die Sevii-Inseln – im Original als exklusive Ergänzung eingeführt – sind vollständig enthalten und erweitern die Welt um optionale Dungeons, zusätzliche Trainerkämpfe, kleinere Storyfäden und vor allem um Pokémon, die zuvor nur über andere Editionen erreichbar waren. Für alle im Jahr 2026 ist das zweischneidig: Einerseits verlängert sich der „echte“ Spielinhalt über den Sieg in der Pokémon-Liga hinaus fühlbar. Das ist eine gute Sache, zweifelsfrei.

Doch andererseits bleibt die Pokedex-Vervollständigung weiterhin an Tauschpartner und zusätzliche Editionen gebunden. Hinzu kommt, dass zum Start der Switch-Version weder die Anbindung an Pokémon HOME aktiv ist noch geklärt ist, wie mit früheren Event-Inseln wie Nabelfels und Entstehungsinsel umgegangen wird; ohne diese Bausteine ist ein wirklich vollständiger Lauf zum Launch faktisch nicht möglich. Die Neuauflage vertraut also darauf, dass klassischer Sammel- und Trainingsdrang genügt, anstatt ihn durch klar kommunizierte neue Endgame-Ziele anzureichern.

Pokémon Blattgrüne Edition: Die Technik

Optisch präsentiert sich Blattgrün so, wie man GBA-Pokémon aus der Erinnerung kennt – nur größer und deutlich schärfer. Technisch handelt es sich um das originale 2D-Spritewerk, das per Pixelwiederholung auf Switch-Auflösung hochskaliert und im 4:3-Format mit dezenten schwarzen Rändern links und rechts dargestellt wird. Dafür läuft die Darstellung butterweich mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde, was die klar gezeichneten Sprites, dezenten Wasseranimationen und Kampfeffekte sehr sauber zur Geltung bringt, ohne sie zu überzeichnen. Akustisch bleibt die Switch-Version konsequent bei den GBA-Wurzeln. Der komplette Soundtrack, von der Route-1-Melodie über das Arena-Thema bis hin zur Siegesstraßen-Musik, entspricht der Third-Gen-Vertonung und wurde weder neu arrangiert noch orchestriert. Auf moderner Hardware wirkt die Mischung erstaunlich klar; die typischen GBA-Samples kommen ohne Rauschen oder hörbare Artefakte aus den Lautsprechern der Switch oder dem TV.

Die Soundeffekte für Attacken, Statusveränderungen und Menüs wurden 1:1 übernommen, inklusive des inzwischen ikonischen Center-Jingles und der Effekt-Sounds bei Volltreffern. Auch hier verzichtet Nintendo auf Modernisierungen wie Lautstärkeregler für getrennte Effekt- und Musikebenen; es bleibt bei der einfachen Gesamtlautstärke. Pokémon Blattgrüne Edition lässt sich sowohl mit Steuerkreuz-artigen Eingaben (bei Pro Controller oder Joy-Con im Grip) als auch mit dem linken Stick bedienen, wobei die diagonalfreie Rasterlogik des Originals erhalten bleibt. Buttonbelegung und Menüführung entsprechen im Wesentlichen dem GBA: Bestätigen, Abbrechen, Menü öffnen, Turbotreter halten – all das fühlt sich nach wenigen Minuten selbstverständlich an. Das Optionsmenü bietet lediglich die bekannten Schalter für Textgeschwindigkeit, Kampfanimationen und minimale Anzeigevarianten an, aber keine Barrierefreiheit-Optionen oder sonstige Goodies. Hier wurde nichts extra dazu gestaltet.