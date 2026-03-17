POCO X8 Pro Serie: Die neue Generation der Performance-Flaggschiffe ist da

POCO hebt seine X-Serie auf ein neues Level und präsentiert mit der POCO X8 Pro Serie drei Geräte, die speziell für Tech-Enthusiast:innen entwickelt wurden. Neben dem POCO X8 Pro und der exklusiven Iron Man Edition feiert das POCO X8 Pro Max sein Debüt. Damit könnt ihr Technik auf Flaggschiff-Niveau erleben, die bisherigen Leistungsstandards trotzt.

Extreme Leistung und Gaming-Power

Im Inneren des POCO X8 Pro Max arbeitet der Dimensity 9500s Chipsatz, der im 3-Nanometer-Prozess gefertigt wurde. Mit einem AnTuTu-Score von über 3 Millionen Punkten und einer Taktfrequenz von bis zu 3,73 GHz setzt das Gerät neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit und Energieeffizienz. Das POCO X8 Pro nutzt die Dimensity 8500-Ultra Plattform und steigert die GPU-Leistung im Vergleich zum Vorgänger um 25 Prozent. Dank Hardware-Level Ray Tracing dürft ihr euch auf besonders realistische Lichteffekte beim Gaming freuen.

Damit die Geräte auch bei intensiven Sessions kühl bleiben, sorgt das 3D IceLoop Cooling System für eine effiziente Wärmeableitung. Die integrierte WildBoost Optimization hilft euch dabei, Frame-Drops zu vermeiden und sorgt für ein flüssiges Gameplay über native Limits hinaus.

Ausdauer und Display-Brillanz

Ihr könnt euch auf eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Tagen verlassen: Das Pro Max Modell ist mit einem massiven 8.500 mAh Akku ausgestattet, während das Pro Modell über einen 6.500 mAh Silizium-Kohlenstoff-Akku verfügt. Geladen wird die gesamte Reihe mit 100W HyperCharge. Zudem dürft ihr dank 27W Reverse Charging auch andere Geräte unterwegs mit Energie versorgen.

Die Displays der Serie bieten eine Spitzenhelligkeit von bis zu 3.500 Nits, was euch eine hervorragende Sichtbarkeit im Freien garantiert. Mit 3840 Hertz PWM-Dimming und speziellen Eye-Care-Zertifizierungen wird zudem der Sehkomfort unter allen Lichtbedingungen maximiert. Das Pro Max Modell bietet zusätzlich einen schnellen Ultraschall-Fingerabdrucksensor direkt im Display.

Design und Widerstandsfähigkeit

Die neue Serie kombiniert hochwertige Materialien wie Metallrahmen und Fiberglas mit einem funktionalen Design. Ein besonderes Highlight ist das Kameradesign im Racetrack-Stil mit integriertem RGB-Licht. Dieses könnt ihr individuell anpassen, sodass es auf Benachrichtigungen, Musik oder eure Gaming-Aktivitäten reagiert. Für die nötige Robustheit sorgt Corning Gorilla Glass 7i sowie eine umfassende Staub- und Wasserresistenz nach den Standards IP68 und IP69K.

Intelligente Features und Kamera

Die 50 MP Hauptkamera liefert in Kombination mit KI-gestützten Funktionen wie UltraSnap und dem AI Creativity Assistant scharfe Aufnahmen in jeder Situation. Auf Softwareseite kommt Xiaomi HyperOS 3 zum Einsatz, das euch Funktionen wie Google Gemini, Circle to Search und einen speziellen Modus für den schnellen Ticketkauf bietet. Ein Novum in der Serie ist die Xiaomi Offline Communication, mit der ihr Sprachanrufe sogar ohne Mobilfunknetz tätigen könnt.