POCO stellt F8-Smartphone-Serie und neue Tablets vor

POCO gibt Gas! Mit den neuesten Smartphones und Tablets heizt der Hersteller dem Etablissement gehörig ein.

Über die POCO-Geräte

Die POCO F8 Ultra und POCO F8 Pro markieren den Einstieg der Marke ins Premium-Flaggschiff-Segment und setzen gemeinsam mit den neuen Tablets POCO Pad X1 und POCO Pad M1 auf starke Performance, Sound by Bose und Xiaomi HyperOS 3 samt KI-Funktionen. Alle Geräte zielen auf junge, technikaffine Nutzer ab, die viel Wert auf Gaming, Multimedia und nahtlose Vernetzung legen.

Als Topmodell der Serie kombiniert das POCO F8 Ultra den Snapdragon 8 Elite Gen 5 mit dem VisionBoost D8-Chip und erreicht damit extrem hohe Gaming-Performance mit bis zu 120 FPS, stabilen Bildraten und optimierter CPU-/GPU-Auslastung bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch und weniger Hitzeentwicklung. Die dreifache Liquid-Cool-Lösung mit 3D-Dual-Channel-Dual-Layer-IceLoop verteilt die Abwärme effizient über Mainboard, SoC und Kameramodul, was vor allem bei langen Gaming-Sessions für konstante Leistung sorgt.

Das neue Hyper-RGB-Display nutzt eine vollständige RGB-Subpixel-Struktur, bietet 2K-ähnliche Schärfe bei deutlich geringerem Stromverbrauch, setzt auf M10-Leuchtmaterial mit höherer Lichtausbeute und unterstützt ganztägiges DC-Dimming sowie extrem niedrige Helligkeit ab 1 Nit. Ergänzt wird das Paket durch ein flexibles Kamera-Setup mit 50-MP-Hauptsensor, 50-MP-Periskop-Tele mit bis zu 20-fachem Ultra-Zoom, 50-MP-Ultraweitwinkel und 32-MP-Frontkamera inklusive kreativer Software-Features wie 1440p-Ultra-Clear-Dynamic-Aufnahmen und Positiv-/Negativ-Filmfiltern.

Der 6500-mAh-Akku, 100-W-HyperCharge und 50-W-Wireless-HyperCharge sorgen für lange Laufzeiten und schnelle Ladezeiten, während Smart Charging Ladegeschwindigkeit und Energieverteilung dynamisch an Temperatur, Akkustand und Nutzung anpasst. Beim Design setzt das F8 Ultra auf ein 6,9-Zoll-Display mit extrem schmalen Rändern, Aluminiumrahmen und zwei Rückseitenvarianten (Denim Blue mit widerstandsfähigem Nano-Tech-Material, Black mit Glasfaser-Konstruktion, POCO Shield Glass und IP68-Schutz) und läuft auf Xiaomi HyperOS 3 mit eSIM, Xiaomi Astral Communication, HyperAI-Funktionen und einem Bonuspaket aus Testabos für Spotify, YouTube Premium und Google One.

Das POCO F8 Pro übernimmt zentrale Stärken des Ultra, zielt aber als Allround-Flaggschiff stärker auf ein ausgewogenes Alltagspaket ab. Auch hier gibt es das Hyper-RGB-Display mit 2K-ähnlicher Klarheit und geringerem Verbrauch, Sound by Bose, Xiaomi HyperOS 3, eSIM-Support und Xiaomi Astral Communication inklusive Xiaomi Surge T1+ Tuner und Offline Communication. Optisch setzt sich das Gerät mit der ersten einteiligen, CNC-gefrästen Glasrückseite von POCO ab, die eine dezente Kameraverzierung, einen kombinierten Glanz-Matt-Effekt und einen Metallrahmen mit Mikro-Kurve für besseren Grip kombiniert.

Mit seinem 6,59-Zoll-Panel im Goldenen Schnitt und einem Gewicht von 199 Gramm balanciert das POCO F8 Pro Handlichkeit und immersives Seherlebnis aus und bringt gleichzeitig IP68-Zertifizierung für Staub- und Wasserschutz mit. Im Inneren arbeitet die Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, unterstützt von Wild-Boost-Optimierung zur Vorhersage anspruchsvoller Szenen und zur Vermeidung von Frame-Drops, kombiniert mit einem 6210-mAh-Akku und 100-W-HyperCharge für über 16 Stunden Dauerbetrieb und schnelles Aufladen. Die neue dreischichtige 3D-IceLoop-Kühlung erhöht die Wärmekapazität deutlich, während das Kamera-Setup aus 50-MP-Hauptkamera mit Light Fusion 800-Sensor und einer 50-MP-Tele-Kamera mit 2,5-fachem optischem und 5-fachem verlustfreiem Zoom inklusive Tele-Bewegungserfassung auf vielseitige Alltagsfotografie und kreative Filter setzt.

POCO Pad X1

Das POCO Pad X1 richtet sich an alle, die ein kompaktes, leistungsstarkes Tablet für Gaming, Multitasking und produktive Aufgaben suchen. Angetrieben vom Snapdragon 7+ Gen 3 mit 8 GB RAM und 512 GB Speicher liefert es stabile 120 FPS in anspruchsvollen Spielen und bietet damit ein hohes Leistungsniveau für mobile Gamer und Power-User. Das 11,2-Zoll-3,2K-Display mit bis zu 144 Hz Bildwiederholrate stellt Inhalte flüssig und scharf dar, während der 8850-mAh-Akku mit 45-W-Turbo-Laden für ausdauernde Nutzung mit kurzen Ladepausen konzipiert ist.

Vier Lautsprecher mit Dolby Atmos und bis zu 200 Prozent Lautstärke erzeugen ein räumliches Audioerlebnis, das sich besonders für Games und Filme auf dem kleineren Tablet-Formfaktor eignet. Xiaomi HyperOS bringt zudem KI-gestützte Funktionen für Produktivität, Kreativität und nahtlose Zusammenarbeit über mehrere Geräte hinweg, was das Pad X1 zu einem vielseitigen Begleiter für Studium, Arbeit und Freizeit macht. Farblich steht das Tablet in Grau und Blau zur Verfügung und wird in einer Ausstattungskonfiguration mit 8 GB + 512 GB angeboten.

POCO Pad M1

Das POCO Pad M1 zielt stärker auf Entertainment und Medienkonsum auf großem Screen ab und setzt dafür auf ein 12,1-Zoll-2,5K-Display mit bis zu 120 Hz, das Filme, Serien und Spiele mit hoher Schärfe und flüssiger Darstellung präsentiert. Ergänzt wird das visuelle Erlebnis von einem Quad-Lautsprechersystem mit Dolby Atmos, das laut Hersteller den Raum mit kräftigem Klang füllt, die maximale Lautstärke auf das bis zu Dreifache steigert und dadurch auch in lauteren Umgebungen ein immersives Audioerlebnis ermöglichen soll. Der 12.000-mAh-Akku ist auf lange Streaming- und Gaming-Sessions ausgelegt und trägt entscheidend zur Ausdauer des Geräts bei.

Im Inneren arbeitet die Snapdragon 7s Gen 4 Mobile Plattform, die in Kombination mit Xiaomi HyperOS für flüssige Systemleistung, KI-gestützte Produktivitätstools und komfortable geräteübergreifende Interaktion sorgt. Wie das X1 eignet sich das Pad M1 damit nicht nur für Unterhaltung, sondern auch als leichtes Arbeitsgerät für alltägliche Aufgaben und kreative Anwendungen. Das Tablet ist in Grau und Blau erhältlich und wird in der Speicheroption 8 GB + 256 GB angeboten, womit es sich klar unterhalb des X1 positioniert, aber durch den größeren Bildschirm insbesondere für jene mit Fokus auf Medienkonsum interessant bleibt.