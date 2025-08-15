POCO M7: Das neue Entertainment-Smartphone für Entdecker:innen

Mit dem neuen POCO M7 bringt POCO ein Smartphone auf den Markt, das perfekt auf die Bedürfnisse junger Nutzer:innen zugeschnitten ist: stark in der Leistung, futuristisch im Design und gemacht für mobile Unterhaltung rund um die Uhr.

„Das POCO M7 vereint erschwingliche mobile Unterhaltung mit durchdachten Upgrades und einer beeindruckenden Ausdauer“, sagt Kang Lou, Senior Product Marketing Manager bei POCO Global. „Wir glauben, dass das POCO M7 sowohl funktional als auch emotional eine wichtige Rolle im Alltag vieler junger Nutzer:innen spielen wird – und sie dazu inspiriert, ihr Leben mit mehr Freude zu gestalten.“

Länger online, schneller geladen – der Akku macht’s möglich

Der leistungsstarke 7000 mAh Akku mit innovativer Silizium-Kohlenstoff-Technologie sorgt für außergewöhnlich lange Laufzeiten. Damit ist das POCO M7 auf zwei Tage Dauernutzung ausgelegt – egal ob beim Streamen, Telefonieren oder Gaming. Selbst bei niedrigen Temperaturen bleibt das Gerät verlässlich im Einsatz. Und auch bei fast leerem Akku sind Anrufe und wichtige Apps noch nutzbar.

Mit 33W Schnellladen ist der Akku im Handumdrehen wieder einsatzbereit. Zusätzlich ermöglicht 18W Rückwärtsladen das Aufladen anderer Geräte – praktisch für unterwegs. Die intelligente Ladefunktion Battery Health 4.0 schützt den Akku langfristig und optimiert den Ladevorgang je nach Nutzung. Sinkt der Akkustand unter 40 Prozent, sorgt die Boost-Charging-Funktion für besonders schnelles Nachladen.

Großes Kino auf dem Smartphone – Display & Sound

Das 6,9″ große FHD+ Display ist das bisher größte der M-Serie und sorgt für echtes Kino-Feeling unterwegs. Dank AdaptiveSync passt sich die Bildwiederholrate automatisch an – bis zu 144 Hz sorgen für flüssige Darstellungen bei jeder Anwendung. Augenschonende Features wie Low Blue Light, Flicker Free und Circadian Friendly sind ebenfalls an Bord.

Auch beim Sound überzeugt das M7: Hi-Res Audio und ein 200 % Lautstärke-Boost sorgen für klaren, kräftigen Klang – ob beim Streaming, Musikhören oder Video-Call.

Stylisch, smart, leistungsstark – das Design und die Technik

Drei Farbvarianten bieten für jeden Stil das passende Modell:

Silver mit Superhelden-inspirierten Akzenten

Blue im Mecha-Look für Abenteuerlustige

Black für alle, die es klassisch und elegant mögen

Alle Ausführungen sind staub- und spritzwassergeschützt (IP64) – ideal für den Alltag. Im Inneren sorgt der Snapdragon® 685 Prozessor für starke Performance, unterstützt vom aktuellen HyperOS. Neu dabei: der Google Gemini KI-Assistent und Circle to Search mit Google – perfekt für kreative und produktive Momente.

Mit bis zu 16 GB RAM (inkl. RAM-Erweiterung) und 2 TB internem Speicher bietet das POCO M7 genug Power für alle Aufgaben – von Gaming bis Fotobearbeitung. Die 50 MP Dual-Kamera auf der Rückseite nimmt gestochen scharfe Fotos auf, während die 8 MP Frontkamera für Selfies in hoher Qualität sorgt. Zusätzliche Kamera-Features wie Auto-Nachtmodus, Selfie-Optimierung und Dynamic Shots holen das Beste aus jedem Moment heraus.

POCO M7: Preise & Verfügbarkeit in Österreich

Das Smartphone ist in den Farben Silver, Blue und Black erhältlich und kommt in zwei Varianten:

6 GB RAM + 128 GB Speicher: 169,90 Euro

8 GB RAM + 256 GB Speicher: 189,90 Euro

Erhältlich im Fachhandel und online – das neue POCO M7 ist bereit für dein nächstes Abenteuer.