PlayStation Portal: Dank Update nun völlig unabhängig!

Cloud-Streaming ist nun offiziell auf PlayStation Portal-Geräten angekommen, nachdem es ein Jahr lang in der Beta-Phase war. Was heißt das?

Streamen auf PlayStation Portal

PlayStation Plus Premium-Abonnenten in 30 Ländern haben bereits seit November 2024, als eine Beta für den Dienst gestartet wurde, Zugang zu Cloud-Streaming auf dem PlayStation Portal. Zu unserem Testbericht des Geräts geht es hier! Ein Jahr später ist Sony bereit, die Funktion offiziell zu starten, die bei uns bereits aktiv ist. Neben der fortgesetzten Möglichkeit, ausgewählte Spiele aus dem PlayStation Plus-Spielekatalog und dem Klassikerkatalog zu spielen, bietet die offiziell eingeführte Cloud-Streaming-Funktion auch die Möglichkeit, ausgewählte digitale PlayStation 5-Spiele aus der eigenen Bibliothek des Spielers zu spielen, ohne sich über Remote Play mit der eigenen Konsole verbinden zu müssen.

Laut Sonys vollständiger Liste von Cloud-unterstützten Spielen können Stand heute insgesamt 2.793 Spiele aus dem PlayStation Store auf dem PlayStation-Portal über die Cloud gestreamt werden, wenn der Spieler diese Spiele bereits besitzt. Für PlayStation Plus Premium-Mitglieder können weitere 196 Spiele aus dem PlayStation Plus-Spielekatalog und 107 aus dem Klassikerkatalog sowie 75 kostenlose Titel gestreamt werden. Sony sagt, dass die Möglichkeit, Cloud-Streaming auf dem Portal zu nutzen, um die eigene Spielebibliothek des Benutzers zu spielen, neue Möglichkeiten bietet, die über die einfache Möglichkeit hinausgehen, ihre Spiele unterwegs zu streamen, ohne sich auf Remote Play verlassen zu müssen, bei dem die PS5 zu Hause aktiviert sein muss.