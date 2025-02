PlayStation macht’s nach Astro Bot wie Nintendo

PlayStation sagt, dass es plant, in Zukunft weitere Familienspiele zu veröffentlichen, nach dem Erfolg des Plattformers Astro Bot, immerhin mehrfaches Spiel des Jahres 2024.

Astro Bot verändert PlayStation

Bei einem Gewinnaufruf am Donnerstag hob Sony-Präsident Hiroki Totoki den jüngsten Erfolg des Team Asobi-Plattformers hervor und sagte, dass er seine Absicht bestätigt, sein Familienangebot in Zukunft zu erweitern. „Bei den Game Awards 2024 gewann unser First-Party-Titel Astro Bot vier Kategorien, darunter das Spiel des Jahres und das beste Familienspiel – die meisten aller Titel“, sagte er. „Darüber hinaus gewann das Live-Servicespiel Helldivers 2, das im Februar letzten Jahres veröffentlicht wurde, die Auszeichnungen für das beste laufende Spiel und das beste Multiplayer-Spiel. Die Tatsache, dass Titel in Genres, die wir in Zukunft erweitern wollen, einschließlich Titeln für Familien und Live-Service-Spiele, diese Auszeichnungen erhalten haben, ist ein großer Schritt zum Aufbau eines breiten Titelportfolios.“

Astro Bot war ein wahnsinniger Hit für PlayStation in einem Genre, das in der Neuzeit weniger häufig ins Visier genommen wird. Der Titel gewann das Spiel des Jahres bei den Game Awards, das Spiel des Jahres bei den New York Game Awards und erhielt zahlreiche Auszeichnungen von der Presse. Laut Sony verkaufte sich der Titel in den ersten neun Wochen 1,5 Millionen Mal, von denen ein erheblicher Teil an neue Spieler ging. In Europa soll Astro Bot praktisch jedes neue 3D-Plattformspiel (Mario ausgenommen), das in den letzten zehn Jahren veröffentlicht wurde, übertroffen haben. Als er das Spiel um seinen Start herum kommentierte, behauptete der Chef des PlayStation-Studios, Hermen Hulst, dass die Astro Bot IP eine „sehr, sehr“ wichtige Marke für PlayStation in Zukunft sei.