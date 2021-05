Playstation Days of Play kehren 2021 mit Highlights zurück

Die an die Days of Play angeknüpfte Player Celebration ist in drei zeitliche Phasen gegliedert, in denen ihr als Community jeweils zwei Ziele – nämlich das Spielziel sowie das Trophäenziel – gemeinsam erreichen müsst.

Auch 2021 bieten die Days of Play attraktive Rabatte auf Playstation-Produkte. Heuer gibt es zudem jedoch auch noch weitere spannende Aktionen, auf die ihr euch freuen dürft. Die erste davon ist erneut die schon erwähnte PlayStation Player Celebration. Im Kollektiv als Playstation-Community könnt ihr so tolle Preise ergattern. Die Registrierung zur Player Celebration kann ab sofort über die offizielle Seite hier vorgenommen werden.

Teilnehmer müssen ein gültiges Konto im PlayStation Network (PSN) besitzen, volljährig sein und ihren Wohnsitz in einem der teilnehmenden Länder (u. a. Deutschland, Österreich und Schweiz) haben. Wer sich bis zum 17. Mai um 21 Uhr MESZ mit seinem PSN-Konto anmeldet und das Anmeldeformular ausfüllt, kann an allen drei Phasen teilnehmen.

Beim Spielziel kommt es darauf an, dass ihr gemeinsam eine Mindestsumme an unterschiedlichen Titeln gespielt haben müssen – jeweils eine Stunde pro Spiel und Nutzer. Für das Trophäenziel wiederum müsst ihr im jeweiligen Zeitraum möglichst viele Trophäen erspielen, wobei jeder Nutzer maximal sechs Trophäen pro Tag zum Gesamtziel beisteuern kann. Darüber hinaus gibt es optionale Bonusziele für zusätzliche Preise.

Playstation Days of Play Sale und gratis Multiplayer Wochenende

Wie schon erwähnt könnt ihr euch auch in diesem Jahr wieder im Rahmen des Evens auf viele Angebote im PlayStation Store freuen. Darüber hinaus wird es auch ein Wochenende geben, an dem auch Spieler ohne PlayStation Plus-Abonnement in den Genuss der Online-Multiplayer-Modi ihrer PS4- und PS5-Spiele kommen. Genauere Infos zum Sale und zum Online-Multiplayer-Wochenende werden von Sony noch in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

Weitere Playstation-Ankündigung

In den letzten Tagen geht es heiß her bei Sony und rund um die Playstation. Gerade erst wurde eine Partnerschaft zwischen dem japanischen Konzern und dem beliebten Kommunikationsservice Discord angekündigt. Details zum Deal erfahrt ihr in folgendem Beitrag.