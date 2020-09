PlayStation 5 Preise, Launch-Datum & Games angekündigt

Sony hat in seinem Live Online Event endlich Preis und Verfügbarkeit von beiden PlayStation 5 Versionen zusammen mit einer Reihe weiterer Game Ankündigungen bekanntgegeben: In Österreich werden die PS5 und PS5 Digital am 19. November 2020 verfügbar sein. In der Version mit Blu-ray-Laufwerk kostet die Konsole 499,- Euro, während die Digital Version für 399,- Euro über die Ladentheken gehen wird. Damit hat Sony nun nach Microsoft’s Xbox Reveal vor einer Woche gleichgezogen und bietet, zusätzlich zu einem großartigen Game Line-up, als Marktführer auch kompetative Preise.

Ankündigungen, Launch-Games & Neuigkeiten

Neben den heiß erwarteten Preisen und Launch-Datum hat PlayStation neue Trailer für bereits bekannte Games wie Resident Evil Village, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales und Demon’s Souls gezeigt. Darüber hinaus wurden auch einige bisher unbekannte Spiele vorgestellt bzw. angekündigt. Mit Hogwarts Legacy wurde ein (scheinbar) Open World Harry Potter Spiel angekündigt, das Fans in die Welt der Zauberer im 19. Jahrhundert entführt. Auch das Gerüchten zufolge bereits vermutete Final Fantasy XVI wurde als PS Console Exclusive mit einem klassischen Fantasy-Setting angekündigt. Der Preis für den größten Teaser geht allerdings an Santa Monica Studios, die uns eine kurze Ankündigung für God of War boten: „Ragnarök is coming“ in 2021.

Im Nachfeld der Präsentation werden laufend genauere Informationen veröffentlicht. Nach aktuellem Stand wurden folgende Spiele als Launch-Titel bestätigt:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS Exclusive)

Demon’s Souls (Timed Console Exclusive)

Fortnite

Devil May Cry 5 – Special Edition

PS Plus Collection

PS Plus erhält großes Plus

Für alle Besitzer einer PS Plus Mitgliedschaft gibt es zudem großartige Neuigkeiten: Die gesamte PS Plus Collection wird bei Launch für PlayStation 5 digital verfügbar sein. Sony spart beim online Showcase zwar mit Details, es liegt aber nahe, dass die gesamte PS Plus Sammlung – ähnlich wie bei Microsoft’s Game Pass – ohne zusätzliche Kosten für PS Plus Mitglieder verfügbar sein wird.

Folgende Spiele werden enthalten sein:

God of War (2018)

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: A Thief’s End

Battlefield 1

Monster Hunter World

Fallout 4

Final Fantasy XV

The Last Guardian

Ratchet and Clank

inFamous – Second Son

Days Gone

Bloodborne

Detroid Become Human

Batman Arkham Knight

Mortal Kombat X

Persona 5

Until Dawn

Resident Evil VII. biohazard

Hier findet ihr den kompletten online Showcase mit allen Infos: