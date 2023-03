Play-Doh Super Küchenmaschine und Korbi den Picknick Korb im Test

Gemeinsam mit meinem Sohn durfte ich die Play-Doh Super Küchenmaschine und Korbi den Picknick Korb ausprobieren. Es war definitiv eine lustige, bunte Kneterfahrung.

Picknick mit der Küchenmaschine

Da wir die Küchenmaschine und Korbi gleichzeitig ausgepackt haben, macht es auch nur Sinn beide gemeinsam hier zu besprechen. Im übrigen ergänzen sich die beiden Produkte sehr gut, da es dadurch noch mehr Knet- und Kreativitätsmöglichkeiten gibt. Für beide gilt, dass sie ein ansprechendes Design und eine gute Qualität besitzen. Die Küchenmaschine ist in lebhaften Farben gestaltet und besteht aus robustem Kunststoff. Die verschiedenen Formen und Aufsätze passen gut zusammen und sind einfach zu bedienen. Für Korbi und Küchenmaschine gilt, sie sind auch leicht zu reinigen und können problemlos auseinander genommen werden, um sie zu waschen. Der Korb bietet eine praktische Möglichkeit, die verschiedenen Formen und Werkzeuge aufzubewahren, was das Aufräumen nach dem Spielen erleichtert. Bei beiden Produkten ist mehr als ausreichend Knete dabei und die ist wirklich super. Sie ist weich, verformt sich gut, klebt kaum und verliert auch nach mehrmaligem Spielen nicht ihr Konsistenz.

Das kann die Play-Doh Super Küchenmaschine

Das Spielzeug bietet den Kindern viele kreative Möglichkeiten. Die verschiedenen Formen und Aufsätze ermöglichen es den Kindern, verschiedene Play-Doh-Lebensmittelkreationen zu erstellen. Es gibt viele verschiedene Optionen, mit der Maschine zu spielen, wie z.B. das Herstellen von Keksen, Pizza, Burger, Pommes und vielem mehr. Die Kinder können ihre Fantasie nutzen und ihre eigenen Kreationen gestalten. Dadurch werden ihre motorischen Fähigkeiten und ihre Kreativität in Anspruch genommen und gefördert.

Mein Sohn ist gerade erst zwei Jahre alt, weshalb ich das Spielen ein bisschen begleiten musste. Gerade das vorbereiten der Küchenmaschine mit Knete ist gar nicht so leicht. Dafür geht das Betätigen an sich umso besser. Das soll keine Kritik sein, beide Produkte sind für jüngere Kinder im Alter von 3-6 Jahren empfohlen. Was aber auch für größere Kinder bleibt ist, dass die Play-Doh-Masse manchmal schwer aus den Formen zu lösen ist, was für Kinder frustrierend sein kann. Es erfordert etwas Übung, um die Play-Doh-Masse richtig zu formen und aus den Formen zu lösen. Besonders viel Spaß hatten wir mit den eingestanzten Formen auf der Seite der Maschine, die ganz schnell Gummibärchen, Muscheln, Sterne und vieles mehr aus Knete herstellen lässt. Das größte Highlight ist aber die Teigspritze, mit der man Knete ganz toll auf den verschiedenen Knetküchlein verteilen kann.

Das bietet Korbi den Picknick Korb

Der Play-Doh Korbi Picknick-Korb bietet den Kindern viele kreative Möglichkeiten und fördert ihre Fantasie. Die verschiedenen Formen und Werkzeuge ermöglichen es den Kindern, eine Vielzahl von Play-Doh-Snacks und Leckereien zu formen, von Sandwiches bis hin zu Kuchen und Keksen.

Kinder können ihre Fantasie nutzen und ihre ganz eigenen Kreationen gestalten. Außerdem gibt es eine kleine Anleitung, wie man Sandwiches am besten belegt. So können die Kinder ihren Toast z.B. mit Salat, Tomate, Wurst und Brezeln selbst belegen. Mein Sohn fand das sehr spannend. Aber am besten haben ihm die kleinen Käfer und Schmetterlingsförmchen gefallen und eine Walze mit der man auf einem langen Stück Knete sehr schnell viele Spinnen herstellen kann. Korbi ist daher auch etwas einfacher in der Handhabung und erinnert ein bisschen an Weihnachtskekse ausstechen und hat sogar den passenden „Teigroller“ mit dabei. Außerdem ist es natürlich praktisch, dass die ganze Knete beider Sets und alle Förmchen sich im Picknick-Korb ausgehen und schnell weggeräumt sind.