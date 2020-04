Play at Home: Sony lässt euch ausgewählte Spiele kostenlos herunterladen

Gute Nachrichten für alle, die ihre Spielebibliothek auf der PlayStation 4 schon rauf und runter gespielt haben – Sony kündigt die Play At Home Initiative an und verschenkt – wie auch beispielsweise Ubisoft – ausgewählte Spiele. Je nachdem, aus welchem Land ihr kommt, könnt ihr euch Knack 2 und Journey oder Uncharted: The Nathan Drake Collection sichern. Aber nicht nur die Player at Home sollen unterstützt werden, auch unabhängigen Developerstudios soll finanziell unter die Arme gegriffen werden.

Die Play At Home-Initiative besteht aus zwei Komponenten:

Um die PlayStation-Community weiterhin beim Zuhausebleiben bestens zu unterhalten, stellt Sony Interactive Entertainment in Deutschland die PS4-Spiele Knack 2 und Journey kostenlos zur Verfügung; in Österreich und der Schweiz wird statt Knack 2 UNCHARTED: The Nathan Drake Collection kostenlos erhältlich sein. Die beiden Spiele können im PlayStation Store vom 16. April bis zum 6. Mai kostenlos heruntergeladen werden. Darüber hinaus stellt Sony Interactive Entertainment 10 Millionen US-Dollar für unabhängige Entwicklerstudios bereit, die aufgrund der Pandemie in finanzielle Engpässe geraten.

