Plants vs. Zombies: Replanted ab sofort erhältlich (+Review)

Electronic Arts und PopCap Studios veröffentlichten Plants vs. Zombies: Replanted, eine überarbeitete Version des beliebten Tower-Defense-Klassikers. Die Neuauflage erscheint mit hochauflösender Grafik, neuen Spielleveln sowie lokalen Koop- und PvP-Modi. Das Spiel ist ab sofort für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam, EA app und Epic Games Store erhältlich.

Die Neuauflage führt zurück zum ursprünglichen Kampf im Vorgarten und kombiniert das bekannte strategische Gameplay mit neuen Minispielen und Spielmodi wie Leicht bewölkt und Ruhe in Frieden. Im lokalen Koop-Modus oder im PvP können zwei Spieler:innen gemeinsam oder gegeneinander antreten – ob als Zombie, Mensch oder Pflanze. Die überarbeitete Version enthält hochskalierte HD-Grafik und erstmals zugängliche Inhalte aus der Geschichte des Franchise.

Mit der GameShare-Funktion auf der Nintendo Switch 2 reicht eine einzelne Spielversion aus, um lokal gemeinsam zu spielen oder gegeneinander anzutreten.

Wenn ihr noch mehr über das Spiel erfahren wollt, werft einen Blick in unser Review.