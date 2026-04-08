Plants vs. Zombies 3: Evolved startet in Irland und den Philippinen

Electronic Arts und PopCap Studios veröffentlichen Plants vs. Zombies 3: Evolved in ersten ausgewählten Regionen. Was erwartet uns dabei? Wir berichteten bereits…

Über Plants vs. Zombies 3: Evolved

Der Titel erweitert das bekannte Tower-Defense-Konzept der Reihe um ein Merge-Feature, das frische strategische Möglichkeiten in Neighborville eröffnet. Ähnlich wie in Rush Royale? Das mobile Spiel kombiniert lane-basiertes Tower-Defense-Gameplay mit einem Merge-Mechanismus und erscheint zunächst im Early Access in Irland und den Philippinen. Im weiteren Verlauf des Frühjahrs folgen das Vereinigte Königreich und Singapur. Die frühe Veröffentlichungsphase dient dazu, erste Eindrücke zum neuen Serienteil zu ermöglichen und Feedback für die Optimierung vor dem globalen Launch zu sammeln.

Plants vs. Zombies 3: Evolved steht als kostenloser Download zur Verfügung und integriert das MERGE-Feature als zentrales Spielelement. Spieler:innen kombinieren Pflanzen, entwickeln neue Strategien und nutzen kreative Wege, um die Untoten zu MULCH-en. Das Spiel erweitert das klassische Gameplay um zusätzliche Progressionsmöglichkeiten, neue Adventure-Level und dynamische Herausforderungen, die direkt im eigenen Backyard entstehen. Plants vs. Zombies 3: Evolved ist derzeit in ausgewählten Regionen über Google Play und den Apple App Store verfügbar. Weitere Informationen folgen im Zuge der Vorbereitung auf die weltweite Veröffentlichung.

Weitere Infos gibt es im Newsletter, auf der offiziellen Website, sowie auf TikTok, Instagram und Facebook.