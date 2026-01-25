Plant Apple AirPods Pro 4 oder AirPods Ultra für das Jahr 2026?

Apple plant, dieses Jahr eine High-End-Sekundärversion der In-Ears zu veröffentlichen. Werden es AirPods Pro 4 oder AirPods Ultra?

Mehr zu den AirPods Ultra

Bereits im September 2025 berichtete der Lieferketten-Analyst Ming-Chi Kuo, dass Apple plant, 2026 einen Nachfolger der AirPods Pro 3 einzuführen. Dies wäre etwas ungewöhnlich, da Apple normalerweise etwa drei Jahre wartet, um größere Änderungen an der Hardware der AirPods vorzunehmen. Die AirPods Pro 2 debütierten auf der iPhone 14-Veranstaltung im September 2022 und wurden im September 2023 mit einem USB-C-Ladecase und einigen anderen Optimierungen aktualisiert. Ansonsten hat Apple etwa drei Jahre gewartet, um alle seine AirPods-Modelle zu aktualisieren. Kuo sagte, dass die AirPods Pro 2026 ein „bedeutenderes“ Hardware-Upgrade in Form von mindestens einer winzigen Infrarotkamera aufweisen werden. Zuvor sagte er, dass AirPods mit Infrarotkameras Handgesten erkennen und mit dem Vision Pro Headset von Apple ein verbessertes räumliches Audioerlebnis bieten könnten. Der chinesische Leaker, der als „Instant Digital“ bekannt ist, bestätigte das Gerücht anschließend mit einigen zusätzlichen Details und Klarstellungen.

Anstatt eine neue Generation zu sein, werden die AirPods Pro 2026 anscheinend eine teurere, High-End-Variante der AirPods Pro 3 sein, die 2025 eingeführt wurden, was darauf hindeutet, dass beide Modelle letztendlich nebeneinander erhältlich sein werden. Also AirPods Ultra? Wie Kuo zuerst sagte, glaubt Instant Digital ebenfalls, dass der wichtigste Unterscheidungsmerkmal eine Infrarotkamera für die Gestensteuerung sein wird. Tatsächlich könnte Apple die Drucksensoren des High-End-Modells entfernen und bei der Gestensteuerung all-in gehen. Der H3-Chip ist auch eine Möglichkeit. Laut Mark Gurman von Bloomberg befindet sich der Audiochip der nächsten Generation in der Entwicklung. Die AirPods Pro 3 sind letztes Jahr mit dem gleichen H2-Chip wie ihr Vorgänger, der 2022 veröffentlicht wurde, auf den Markt gekommen. Der Zeitpunkt der Markteinführung ist derzeit unklar, aber Apple kündigt in der Regel neue AirPods in der zweiten Jahreshälfte an. Sämtliche AirPods wurden alle auf der jeweiligen iPhone-Veranstaltung von Apple im September angekündigt.