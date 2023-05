Planet of Lana erscheint am 23. Mai 2023 für PC und Xbox-Konsolen

Wishfully hat ein Veröffentlichungsdatum für sein filmisches Puzzle-Abenteuerspiel Planet of Lana angegeben. Lest hier mehr!

Über Planet of Lana

Veröffentlicht von Thunderful und entwickelt von Wishfully – Planet of Lana wird am 23. Mai für PC, Xbox One und Xbox Serie erscheinen. Es ist auch eine Day One-Veröffentlichung auf dem Game Pass. Das Spiel ist einer der am meisten erwarteten Indie-Titel des Jahr 2023 und erzählt die Geschichte von Lana und ihrem treuen Tiergefährten Mui, die auf einer Mission sind, Lanas Schwester zu retten. In einer außerirdischen Welt des Wunders und der Abenteuer wird das Duo auf seltsame Kreaturen und gefährliche Maschinen treffen, die in üppigen Wäldern, mysteriösen Höhlen und trockenen Wüstenlandschaften lauern.

Das Gameplay basiert auf der Begleitmechanik, die Lana und Mui verbindet, und besteht aus Plattform, filmischen Rätseln und Schleichpassagen. Nur wenn ihr im Tandem arbeitet, könnt ihr die Rätsel lösen und die Gefahren wie robotische Feinde und einige feindliche Fauna vermeiden. Von dem Wenigen, was wir über den Soundtrack des Spiels gehört haben, wird es wahrscheinlich schön und gefühltsbetont werden, da es von DICE und dem BAFTA-nominierten Komponisten Takeshi Furukawa (The Last Guardian), der für verschiedene Spiel-, Film- und Fernsehmusiken bekannt ist, komponiert wird. Freut ihr euch schon auf Planet of Lana?