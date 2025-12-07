Pixel-Cyberpunk-Abenteuer Replaced erscheint im März 2026

Replaced steckt euch als KI in die Haut eines Menschen. Viel mehr Cyberpunk geht eigentlich nicht, und das auch noch im Pixel-Art-Stil!

Mehr zu Replaced

Replaced spielt in einem dystopischen alternativen Amerika der 1980er Jahre. In dieser Zeitlinie hat der nukleare Winter die Welt verändert. „Treten Sie ein in eine Welt, in der Neonlichter über verregneten Straßen flackern, industrieller Verfall auf futuristische Technologie trifft und jeder Schatten ein Geheimnis birgt“, heißt es in dem Klappentext. Du spielst als R.E.A.C.H., eine KI, die unfreiwillig in einem menschlichen Körper gefangen ist.

Was das Gameplay angeht, ist es ein 2.5D-Film-Action-Plattformer. „Verbindet präzise Nahkampfangriffe mit befriedigenden Fernkampfangriffen, um Feinde bei hochintensiven Begegnungen zu besiegen und gleichzeitig den Fluss der Erkundung aufrechtzuerhalten“, heißt es in der Beschreibung. Es wird das erste Spiel des Entwicklers Sad Cat Studios sein, das am 12. März 2026 übrigens von Thunderful Games veröffentlicht wird.