Pixar veröffentlicht neuen Trailer zu Lightyear

Über Lightyear

Pixar gibt einen neuen Einblick in seine Buzz Lightyear-Ursprungsgeschichte mit einem Trailer, der den Rest der Besetzung vorstellt – ja, einschließlich einer Roboterkatze. Lightyear ist ein Science-Fiction-Actionfilm über den Toy Story-Charakter Buzz Lightyear, allerdings nicht das Spielzeug, diesmal von Chris Evans (Captain America) gesprochen. Der neue Trailer zeigt einige seiner Weltraum-Ranger-Landsleute – gesprochen von Keke Palmer, Dale Soules und Taika Waititi – zusammen mit Sox, einer gruseligen Roboterkatze, gespielt von Peter Sohn.

Der Hintergrund von Lightyear mag ein wenig verwirrend sein, und in einer Erklärung versuchte Regisseur Angus MacLane, die Dinge aufzuklären. “In Toy Story schien es diese unglaubliche Hintergrundgeschichte für ihn zu geben, ein Space Ranger zu sein, der nur berührt wird, und ich wollte diese Welt immer weiter erkunden”, erklärt er. „Mein Lightyear-Pitch war also: Was war der Film, den Andy sah, der ihn dazu brachte, ein Buzz Lightyear-Spielzeug zu wollen? Ich wollte diesen Film sehen. Und jetzt habe ich das Glück, ihn zu verwirklichen.“