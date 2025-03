PITAKA Tactile Woven Case für Galaxy S25 und Handyhülle für iPhone 16 im Test: Alles ultra

PITAKA ist für sein hochwertiges Zubehör längst bekannt. Sämtliche Produkte eint die Wahl der durchaus interessanten Materialien – fast überall werden Aramidfasern und Carbon verwendet. Nicht nur dies, zudem sind sämtliche Schutzprodukte extrem dünn, extrem leicht und auch extrem langlebig. Mit der neuen MagEZ Case Wald & Ozean Edition für iPhone 16 ( zur offiziellen Website ) geht der Hersteller nun einen Schritt weiter und verbindet seine bewährte Technologie mit einem besonderen Umweltengagement. Das zieht sich dann auch bis hin zum Tactile Woven Case für das Samsung Galaxy S25 ( zur offiziellen Seite ). Also widmen wir uns diesen besonderen Produkten aus dem Hause PITAKA im Praxistest – wird hier alles gehalten, was versprochen wird?

Der erste Eindruck

Wer schon andere Produkte von PITAKA kennt, wird beim Auspacken dieser Hüllen sofort Vertrautes entdecken. Doch gleichzeitig fällt das besondere Design ins Auge, das sich deutlich von den üblichen Aramidfaser-Mustern unterscheidet. Die Hüllen sind, so wie es für PITAKA typisch ist, äußerst dünn gehalten. Mit einer Materialdicke von nur etwa 0,9 mm (iPhone 16) respektive 1,1 mm (S25) und einem Gewicht von circa 18 Gramm (iPhone 16) respektive 25 Gramm (S25) bleibt der Hersteller seinem Prinzip treu, maximalen Schutz bei minimalem Gewicht zu bieten. Diesen kompromisslosen Ansatz verfolgt sonst kein Hersteller.

Hier wird neben der bewährten Aramidfaser auch eine spezielle Beschichtung verwendet, die das einzigartige Design ermöglicht. Besonders beeindruckend ist die Haptik – trotz des künstlerischen Designs bleibt die für PITAKA typische rutschfeste Oberfläche erhalten. Die Hüllen liegen angenehm in der Hand und vermitteln sofort ein Gefühl von Wertigkeit. Wie bei den anderen Modellen versprechen auch diese Editionen einen Schutzgrad, der für den Alltag mehr als ausreichend ist. Vom ersten Eindruck her können beide Lösungen voll überzeugen – sowohl optisch als auch haptisch macht PITAKA hier alles richtig!

PITAKA-Hüllen im Alltag

Dieser positive Eindruck setzt sich dann natürlich auch bei der täglichen Verwendung fort. Beide Produkte positionieren sich als äußerst schlank und leicht. Sie passen so gut wie perfekt auf euer Smartphone, und nach einem befriedigenden Klacken sitzt es bombenfest auf eurem Gerät. Anstatt einen vollständigen Rundumschutz zu gewährleisten, spart es gewisse Bereiche wie die Lautstärkeregelung, den Standby-Knopf oder die Lautsprecher samt USB-C-Buchse an der unteren Kante einfach aus. Das sieht nicht nur sehr elegant aus, sondern führt auch zu einem geringfügig geringeren Gewicht. Trotz der minimalistischen Bauweise bietet die Hülle zuverlässigen Schutz.

Da die Ränder minimal über das Display hinausragen, liegt euer Smartphone beim Ablegen auf einer flachen Oberfläche nicht direkt auf dem Bildschirm auf. Auch die Kameralinsen werden durch einen leicht erhöhten Rand geschützt. Bei alltäglichen Stürzen auf gerade Flächen ist euer Smartphone so gut geschützt – genau das, was man von einer Premium-Hülle erwartet. Besonders hervorzuheben ist die MagSafe-Kompatibilität, die bei allen PITAKA-Hüllen mittlerweile Standard ist. Magnetisches Zubehör wie Ladegeräte, Powerbanks oder Autohalterungen lassen sich problemlos verwenden. Die Magnete sind richtig stark und erwecken Vertrauen in das optionale Zubehör!

Mehr zum PITAKA-Engagement

Was die PITAKA-Hüllen von all den anderen Produkten unterscheidet, ist nicht nur das einzigartige Design, sondern vor allem das dahinterstehende Umweltengagement. Mit jedem Kauf dieser Produkte unterstützt ihr aktiv Umweltschutzprojekte, da PITAKA einen Teil des Erlöses für Aufforstungsprojekte und Meeresschutzmaßnahmen spendet.

So unterstreicht PITAKA nochmals sein Engagement für die Umwelt, das bereits mit der PitaCare-Initiative begonnen hat. Es geht um nichts weniger als den Planeten, und daher sind die Produkte auf Haltbarkeit ausgelegt, ein hoher Fokus liegt auf der Wiederverwertung und verantwortungsvollem Handeln.

Was noch so aufgefallen ist

Der Fokus, den der Hersteller auf die möglichst dünnen und leichten Hüllen legt, ist unübersehbar. Jede andere Lösung von Mitbewerbern wirkt im Direktvergleich fast klobig und unhandlich. Mir gefällt besonders gut bei den PITAKA-Produkten, dass die Haptik so genial ist. Hier rutscht nichts auf glatten Oberflächen, und dank der speziellen Textur freuen sich auch eure Handflächen auf euer Smartphone – jeden Tag aufs Neue. Alles ist durchdacht, dazu gehört auch das Zusammenspiel mit anderen Zubehörteilen.

Denn die MagSafe-Kompatibilität und die hohe Verarbeitungsqualität bekommt ihr in jedem Fall, wenn ihr euch für eine solche Hülle entscheidet, und sorgt so im Umkehrschluss für ein wesentlich langlebigeres Device auf eurer Seite. Nicht nur, dass Stürze im Endeffekt ohne Konsequenzen bleiben, damit sorgt ihr auch für einen höheren Wiederverkaufswert eures Smartphones in den folgenden Jahren. Klar, wenn kein Kratzer darauf kommt, freut sich auch die weiteren Käufer*innen eurer gebrauchten Produkte!