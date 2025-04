PITAKA Magnetische Powerbank Test: Aramidfaser ist leicht und robust

Die PITAKA Magnetische Powerbank aus Aramidfaser präsentiert sich als schlanke, elegante Ladelösung für moderne Smartphones. Was kann sie?

Über die PITAKA Magnetische Powerbank

Mit Qi2-Zertifizierung, hochwertigen Materialien und durchdachtem Design will sie die täglichen Akku-Sorgen lindern. Auf der offiziellen Website erfahren wir schon einiges: Die PITAKA Magnetische Powerbank ist ein handliches MagSafe-kompatibles Ladegerät, das durch seine Schlankheit und Leichtigkeit beeindruckt. Mit einer Kapazität von 5000 mAh bietet die Powerbank genügend Energie, um ein modernes Smartphone bei Normalnutzung den ganzen Tag über am Laufen zu halten. Als Qi2-zertifiziertes Gerät liefert sie bis zu 15 W kabelloses Schnellladen – doppelt so schnell wie der ältere Qi1-Standard und auf Augenhöhe mit offiziellen MagSafe-Ladegeräten. Besonders hervorzuheben ist das Material des Herstellers, denn PITAKA hat damit schon Erfahrung gesammelt!

Die gewebte Aramidfaserstruktur in Kombination mit einem raffinierten matten Metall-Finish verleiht der Powerbank nicht nur ein hochwertiges Erscheinungsbild, sondern auch eine angenehme Haptik. Verfügbar in verschiedenen Farbvarianten wie Schwarz/Grau, Sunset, Moonrise und Außerirdisch, lässt sich die Powerbank optisch ideal mit einer PITAKA-Hülle desselben Designs kombinieren, was für einen harmonischen Gesamtlook sorgt. Die magnetische Befestigung verspricht dank integrierter starker Magnete einen sicheren Halt an der Rückseite eines MagSafe-kompatiblen Smartphones. Neben dem kabellosen Laden unterstützt die Powerbank auch konventionelles kabelgebundenes Laden via USB-C, was die Flexibilität zusätzlich erhöht. Packen wir sie aus!